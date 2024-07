Már New Yorkot is kezdi elveszíteni Joe Biden

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

A demokrata párti választott tisztviselők, szakszervezeti vezetők és politikai tanácsadók pánikolnak, mivel a közvélemény-kutatások szerint

Biden támogatottsága folyamatosan csökken New York államban,

amelyet négy évvel ezelőtt fölényesen nyert meg – írja a Politico.

Annyira aggódnak, hogy próbálják meggyőzni Biden csapatát, hogy azok még több forrással támogassák a New York-i kampány megerősítését, valamint a képviselőház irányítását meghatározó hat billegő körzetben induló demokrata jelölteket.

Biden kampánycsapata nem fordított jelentős forrásokat egy olyan államra, New Yorkra, ahol azt várják, hogy az elnök könnyen megnyeri mind a 28 elektori szavazatot novemberben. Azonban a figyelmeztető jelek az elmúlt év során egyre nyilvánvalóbbá váltak. Két közvélemény-kutatás egy New York-i billegő körzetben azt mutatta, hogy Donald Trump egy ponttal vezet Biden előtt. Az elmúlt négy hónap nyilvános közvélemény-kutatásai szerint Biden előnye mindössze 8 pontra zsugorodott New Yorkban,

ami szokatlanul szűk különbség egy olyan államban, ahol a demokraták kétszer annyian vannak, mint a republikánusok.

A Demokrata Párt tisztviselői arra figyelmeztetik Bident: komolyan kell venni, hogy Trump lehetséges visszatérése az elnöki székbe fenyegetést jelent a demokráciára. Egy szoros verseny New Yorkban csökkentené Biden újraválasztási esélyeit.

Néhány párttársa már így is felszólította a jelenlegi elnököt, hogy lépjen vissza.

New York állam legmagasabb rangú demokratái, köztük Chuck Schumer szenátusi többségi vezető és Hakeem Jeffries képviselőházi kisebbségi vezető nyilvánosan támogatják Bident. Azonban Schumer visszafogottan nyilatkozott Bidenről az elnöki vita után. A demokraták figyelmeztetnek, hogy Bidennek több figyelmet kell fordítania New Yorkra, hogy emlékeztesse a választókat, miért kell rá szavazniuk.

A New York-i demokraták lelkesedése Biden iránt folyamatosan csökken, és egy gyenge Biden gondot okozhat a Hudson-völgyben és Long Islanden induló képviselőházi demokrata jelölteknek.

A demokraták néhány tagja azt tanácsolja jelöltjeiknek: távolodjanak el Bidentől a kampány során, hogy erősítsék saját esélyeiket.

Biden támogatottságának csökkenése részben a független szavazók miatt van, akik valószínűbb, hogy republikánus oldalra állnak majd. A júniusi Siena College közvélemény-kutatás szerint Biden előnye csak 8 pont Trump előtt, és csak a független szavazók 28 százaléka támogatja Biden újraválasztását,

míg 71 százalékuk elégedetlen az elnök munkájával.

A Biden-kampánycsapat szerint a New York-i szavazók elutasítják Trumpot, de a demokrata szavazók úgy vélik, hogy Bidennek jobban kellene hangsúlyoznia a különbségeket közte és Trump között, különösen a demokrácia alapelvei tekintetében.