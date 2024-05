Egy bíró döntése alapján felsőbbrendűnek tarthatják magukat a fekete diákok New Hampshire-ben

Egy New Hampshire-i szövetségi bíró megsemmisítette azt a New Hampshire-i tagállami törvényt, amely korlátozta az állami iskolákban a faji és nemi témák oktatását – írja a The Hill.

Paul J. Barbadoro amerikai körzeti szövetségi bíró döntése az első az országban, amely hatályon kívül helyezi a 12 osztályos állami iskolák óvodáira vonatkozó ilyen intézkedést – közölte kedden a New Hampshire-i Amerikai Polgári Jogok Szövetsége (ACLU).

Az érintett törvény meg kívánta akadályozni a New Hampshire-i állami iskolákat abban, hogy a rasszhoz vagy nemiséghez kapcsolódó „megosztó fogalmakat” tárgyaljanak, megtiltva a K-12-es (óvodától 18 éves korig oktató) iskolák diákokat, hogy „tanítsák, instruálják, neveljék vagy kényszerítsék arra, hogy kifejezzék hitüket vagy támogatásukat” a tekintetben, hogy fajuk, vallásuk, nemi identitásuk vagy egyéb jellemzőik alapján „eredendően felsőbbrendűek” másoknál.

A törvény szövege elsősorban a kritikai fajelméletre utal, amely szerint a fehérek eredendően rasszisták, és nem is tudnak mások lenni. Másik célpontja a genderelmélet.