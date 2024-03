Az ágyúnaszád-diplomácia és a helytartói attitűd akkor kerül elő, amikor a szép szavak már nem érik el a kívánt hatást

A feladvány több, mint komoly, ilyen időkben pedig különösen fontos, hogy az egymáshoz tartozók a lehető legkönnyebben és leghatékonyabban tudjanak egymással (és nem egymás mellett elbeszélve vagy egymással szemben) kommunikálni, melynek letéteményesei államközi kapcsolatokban – közismert módon – a diplomaták.

Jövőre lesz húsz éve, hogy a mozikban debütált a John le Carré azonos című kémregényéből készült film, Az elszánt diplomata. A főhős, a brit korona külszolgálatában álló, ám leginkább kertészkedéssel foglalkozni szerető (innen az eredeti a cím: The Constant Gardener) Justin Quayle (Ralph Fiennes) Kenyában egy big pharma által irányított összeesküvésre bukkan felesége meggyilkolását követően, és nekiáll saját hatáskörben felgöngyölíteni azt.

Talán nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk: erőfeszítéseit nem koronázza teljes siker.

Le Carré nem véletlenül lett a műfaj klasszikusa: az MI5-nál és az MI6-nél is szolgált és az ott szerzett élményeire és tapasztalataira erősen támaszkodott gazdag írói munkássága során. A sors iróniája, hogy ha nincs Kim Philby, a legendás kettős ügynök, talán sosem ismerjük meg David John Moore Cornwell írói álnevét, a világ pedig szegényebb marad jónéhány kiváló regénnyel. Történt ugyanis, hogy Cornwell azon brit hírszerzők között volt, akiket Philby felfedett a KGB előtt. Jött a kényszerű leszerelés, majd az a világhír, ami aktív állományban valószínűleg sosem adatott volna meg.

Elszánt diplomatából éppenséggel manapság sincs hiány, viszont nem egészen mindegy, mi is annak a bizonyos elszántságnak tárgya és célja. Ha ugyanis – a filmbéli történettel éles ellentétben, minapi írásunkban foglaltakkal viszont nagyon is szinkronban –

az a hozzáállás kezd kialakulni (vagy alakult már ki), hogy a diplomácia és a diplomata feladata pusztán az Egyetlen Érvényes Igazság közlése,

majd bármely elhajlás letörése, valamint vélemények és indítványok simára klopfolása, akkor talán érdemes lenne kitalálni valami új nevet. Vagy újra alkalmazni régi, jól bejáratott fogalmakat – sok új úgysem lévén a nap alatt –, hiszen az ágyúnaszád-diplomácia meglehetősen találónak érződik manapság, még tenger (és ágyúnaszádok) nélkül is. A diplomácia fogalma persze valahogy úgy került ebbe a kifejezésbe, mint Pilátus a krédóba, az ő említése viszont egy másik igencsak találóan csengő fogalmat, a helytartói pozíció nemes – és igazán progresszív – hagyományát hívhatja elő emlékeinkben.

Egészen furcsa és olykor félelmetes érzés, amikor az ember szeme láttára bomlik ki a történelem – van úgy, hogy évekig-évtizedekig nem történik semmi, aztán hirtelen besűrűsödik az idő és egyszerre bukik át a folyamatok árja különböző gátakon.

És nem csupán olyanokon, amiknél el sem tudtuk képzelni, hogy ez megtörténhet, hanem olyanokon is, amiknek a létezéséről sem tudtunk. Sok évvel ezelőtt mi még hitetlenkedve kérdezgettük történelemtanárainkat, mégis miként tudtak emberek végtelen lelkesedéssel, önként és dalolva menetelni a többé-kevésbé biztos halálba 1914 után, a maiaknak már csak „felelős” „vezetők” megnyilatkozásait kell a nebulókkal megnézetnie – hol máshol, mint azokon a „közösségi” médiafelületeken, amiknél jobban talán még soha semmi nem választotta el az embereket egymástól a történelemben.

Magyarországnak ezúttal a verbális intervenció egészen különleges példányával volt alkalma és szerencsétlensége találkozni – van rá esély, hogy diplomáciai akadémiákon is tanítani fogják majd egyszer. Katonai és gazdasági szövetségesek között merőben szokatlan, és természetesen nem a semmiből jött:

őexcellenciája David Pressman már szenátusi meghallgatásán világossá tette, hogy szerepét nem annyira együttműködési, mint – sokkal inkább – parancsuralmi relációban képzeli el,

azóta kifejtett tevékenysége pedig kevés kétséget hagyott afelől, hogy e szavait komolyan is gondolta. Pár napja megtudhattuk ugyanakkor azt is, hogy az amerikai Külügyminisztérium nem politizál, csupán szakpolitikával foglalkozik. Tiszta szerencse, sóhajthatunk fel, még ha a Madeleine Albright-tól vett repülőgéphordozó-hasonlat jóval igazabbnak is hatott, némi szándékon túli eredménnyel.