„Mindeddig ez az eshetőség csupán Putyin, és az orosz vezetők retorikájában jelentkezett. A hangfelvételen nyilatkozó német hadvezetők viszont éppen azzal okoztak most botrányt, hogy nemcsak azt hangoztatták, hogy »Ukrajnának győznie kell«, mint az európai politikusok (az amerikaiak már sokkal óvatosabbak náluk), hanem a háttérben mindezést komolyan is dolgoznak, még azon az áron is, hogy Moszkva esetleg hadviselő félnek tekintheti országukat is. A berlini kormányzat azonban tagad.

Putyin és kormánya vádjának lényege tehát az, hogy azt állítják, Németország hadvezetése pont annyira Ukrajna-párti, mint amennyire a propagandában állítják, nem pedig a felszínen támogató és titokban óvatos, ahogyan az Scholz nyilatkozataiból kitűnk.

Tehát Moszkva azzal »vádolja« a nyugat-európai háborús kommunikációt, hogy igazat mond, amikor arról beszél, kormányaik Ukrajna minden áron való győzelmét támogatják. Eközben a hazai, háborús fáradtságra és félelemre reagáló német kormány válasza minderre most az, hogy ez korántsem igaz, nyugalom: titokban kevésbé támogatják Ukrajnát mint amennyire azt például a németek és oroszok közötti »háborús helyzetről« beszélő Annalena Baerbock korábban állította.

Amikor pedig Putyin azt állítja, hogy Baerbock szavai korántsem üres retorikai fordulatok, és a német hadvezetés komolyan veszi azokat, Scholz kancellár és Pistorius hadügyminiszter azt feleli erre: ez »orosz dezinformációs kampány«.

Akkor már csak azt kellene tudni, hogy a zöldpárti Baerbock külügyminiszter is részese-e ennek, vagy esetleg mindenki félreértette őt is?

Akármi is a valóságos helyzet, a Taurus-botrány sem éppen a háborús feszültség csökkentésére, azaz a deeszkalációra utal. Tárgyalások megkezdéséről, a hadicselekményekben eszközölt fegyverszünetről továbbra sem beszél senki. Ezzel szemben egyre gyakoribbak és aggasztóbbak a másik irányba, a háború eszkalációjára és a globális válság irányába mutató jelek.”

