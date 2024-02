Taylor Swift történelmet írt a Grammy-gálán, beelőzte Frank Sinatrát is

Az Index arról ír, hogy taroltak a fiatal énekesnők a 66. Grammy-díjátadón, február 4-én éjjel, Los Angelesben. Taylor Swift történelmet írt, negyedszer nyerte meg a legjobb albumnak járó díjat, amivel rekorder lett, megelőzve olyan legendákat, mint Stevie Wonder és Frank Sinatra. Hozzáteszik: a gálán

megemlékeztek az elmúlt évben meghalt zenei csillagokról és a palesztin-izraeli háború áldozatairól is.

A főbb kategóriákat szemezgetve a portál megírta: Billie Eilish szóhoz sem jutott, szinte sokkos állapotban vette át az év legjobb daláért (What Was I Made For?) járó szobrocskát. Az énekesnő Dua Lipa, Jon Batiste, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA és Taylor Swift ellen versenyzett a kategóriában. Miley Cyrusé és zenei stábjáé lett az év felvétele. Az Év albuma díját Celine Dion adta át: a győztes Taylor Swift és a Midnights lett. A legjobb új előadó Victoria Monét lett, aki többek között a TikTok-sztár Ice Spice és J. J. Abrams lánya, Gracie Abrams elől hozta el a díjat.

Taylor Swift egyben bejelentette új albumát,

a The Tortured Poets Department című lemezt, amely április 19-én érkezik. Az albumról az Instagram-oldalára is posztolt, a bejegyzés öt perc alatt több mint 2,5 millió lájkot kapott, írják.

Swift történelmet írt, hiszen negyedszer nyerte meg az év legjobb albumának járó díjat, amivel

megelőzte Stevie Wondert, Paul Simont és Frank Sinatrát

is, akikkel eddig holtversenyben állt az élen.

Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman