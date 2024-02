Kiderült: jobban teljesítettek a magyar diákok a PISA-felmérésen, mint a romániai átlag

Sikerült kiharcolni, hogy a 2022-es PISA-felmérésen a romániai magyar diákokat külön, egy reprezentatív almintán mérjék fel – írja a Maszol.

A magyar nyelven tanuló diákok minden téren az országos átlag felett teljesítettek: szövegértésből, matematikából és természettudományokból is túlszárnyalták az átlagot

– hangzott el csütörtök este a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

„Bár sokszor halljuk, hogy a magyar gyermekeket azért kell román iskolába íratni, mert ott jobban tudnak érvényesülni, az eredmények is bizonyítják, hogy ez egy tévhit” – mondta Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár.

A lap ugyanakkor arról is beszámolt, hogy Kiss Tamás szociológus szerint bár a magyar nyelven tanulók az országos átlag felett teljesítettek, nincs ok az örvendezésre, hiszen az oktatási rendszeren belül hatalmas egyenlőtlenségek vannak, emellett az is kiderült, hogy a hátrányos helyzetű diákok többsége rosszul teljesít, de nincs is esélyük arra, hogy ezen változtassanak.

