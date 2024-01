Putyin szerint Ukrajna hamarosan eltűnhet a térképről

Az ukrán fegyveres erők ellentámadása kudarcot vallott, és ha ez így folytatódik tovább, akkor Ukrajna államisága hamarosan megkérdőjeleződik – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök kedden Moszkvában orosz városvezetők előtt. Putyin szerint ha az ukrán fél nem vetette volna el a béketárgyalásokat, amivel ismételten bebizonyította függőségét, akkor már vége lenne mindennek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök békejavaslata lehetetlen követelményeket támaszt a tárgyalásoknak, ugyanis lehetetlen, hogy Oroszország feladja azt, amit az elmúlt másfél évben elért – mondta.

Egyúttal lehetetlennek nevezte az orosz nép legyőzését.

„Ha folytatódik az, ami most történik, ami most zajlik, akkor most már teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az ellentámadásuk bukott meg, hanem hogy a kezdeményezés az orosz fegyveres erők kezében van. Ha ez folytatódik, akkor helyrehozhatatlan, nagyon súlyos csapás érheti az ukrán államiságot” – vélekedett az orosz államfő.

„Elutasították a tárgyalást, hiszen ők voltak azok, akik végül elutasították (...), pedig már mindenben megegyeztünk (...) Egy nappal később az összes megállapodást a szemétbe dobták” – mondta. Hozzátette, hogy ezt később még az ukrán tárgyalóküldöttség vezetője is elismerte, hogy Kijev készen állt a megállapodásra, de Boris Johnson akkori brit miniszterelnök lebeszélte erről. „Őrültek, nem? Ha nem utasították volna el, akkor már régen, másfél évvel ezelőtt vége lett volna mindennek” – jelentette ki az orosz vezető.

Emlékeztetett arra, hogy az ukrán függetlenségi nyilatkozat semleges államként határozta meg Ukrajnát, de mint mondta, a nacionalista elemek agresszívabbnak bizonyultak, és elkezdték a saját programjukat erőltetni. Ez vezetett el a mai helyzethez – szögezte le.

(MTI)