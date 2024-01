Mélyülő válságban Scholz és a német kormány: még javában tüntetnek a gazdák, de már most tudni, kik csatlakoznak a sztrájkhoz szerdától

A tüntetések kedden is folytatódnak. A nyugatnémet Hessenben és a keletnémet Brandenburgban, valamint Szász-Anhaltban is forgalomkorlátozó felvonulásokat tartanak majd a gazdák. Szászországban is tiltakozó úti akciókra fog sor kerülni. Berlin híres főútvonala, az Unter den Linden sugárút folytatása is lezárt marad az ott tüntető traktoros gazdák miatt a Bundestag épülete mellett.