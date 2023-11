Kitálalt az Euractiv: egymást kóstolgatják a felek Donáth Annáék pártcsaládjában

A liberális pártok szövetsége sok évtizedes múltra tekint vissza, többek között a Liberális Internacionáléra is, amelyet a kilencvenes években még Otto Lambsdorff gróf, német liberális politikus vezetett, aki a korabeli Fideszt is e pártok közösségébe fogadta be, mielőtt a jobbra elinduló Fidesz az Európai Néppártban talált volna otthonra.