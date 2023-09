Újra egymásra talált Bud Spencer és Terence Hill – ezúttal a virtuális térben (VIDEÓ)

Újra összeállt Bud Spencer és Terence Hill, ugyanis a napokban jelent meg a Slaps and Beans 2, azaz Pofonok és bab 2 című videójáték. A 2D-s, retro grafikájú, verekedős akció játékban a legendás olasz színészpárost irányíthatjuk filmjeik ikonikus helyszínein és jeleneteiben – számolt be a Steampowered oldal.

A második rész új történetet, bejárható területeket és ellenségeket, további minijátékokat, javított grafikát, sőt magyar feliratot is kínál. Mindezek mellett

felcsendülnek a filmek jól ismert slágerei is.

A gonoszok közül a játék folyamán megjelenik például a Bud Spencer- és Terence Hill-filmek visszatérő szereplőjét, Ricardo Pizzuti is, aki „mesterien tudja a fogait köpködni”, és Salvatore Borghese is, aki Nynfus-t alakította az …és megint dühbe jövünk című filmben.

Közöségi adományozásból valósult meg mindkét rész

A Slaps and beans első epizódja még 2020-ban jelent meg egy olasz fejlesztőcsapat, a Trinity Team jóvoltából. Már az első rész, és most a második is közösségi adományozásból, egy kickstarter programon keresztül valósulhatott meg.

A négyfős csapat egy interjúban elárulta, hogy természetesen az ötlet nem jöhetett volna a Pedersoli család, valamint Terence Hill hozzájárulása nélkül – tette hozzá a Magyar Nemzet.

A csapat lelkendezve mesélte, hogy a játék

„remekül ment Magyarországon is, ahol, mint megtudtuk, megőrülnek Budért és Terencért.

Budapesten még szobra is van Carlo Pedersolinak” – idézte a lap.

A játék elérhető PC-n, valamint játékkonzolokon, így Playstationön, Xboxon és Nintendo Switchen, sőt még telefonon is.

A játékból egy kis ízelítőt alább tekinthetnek meg:

Nyitókép: PHOTO12.COM - COLLECTION CINEMA / PHOTO12 VIA AFP