Izrael válhat Amerika és Kína vetélkedésének új célpontjává

A gyümölcsöző kínai- izraeli kapcsolat viszont Jeruzsálemnek is érdeke lenne, különösen fontosak lennének a kínai infrastrukturális projektek, amelyek néhány példától eltekintve amerikai nyomásra leálltak vagy végül el sem kezdődtek.

Az európai vezetőkhöz hasonlóan Netanjahu is vágyik a gazdasági kapcsolatok bővítésére.

Kína már most Izrael harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere

(az EU és az USA után), a teljes kínai-izraeli kereskedelem – a gyémántok nélkül – 2022-ben elérte a 17,6 milliárd dollárt, bár még sok lehetőség van a további növekedésre.

Kína növekvő jelenléte a Közel-Keleten

Az izraeli kormányfő pekingi látogatása azért sem lenne meglepő, hiszen Kína az utóbbi időben egyre nagyobb befolyással van jelen a térségben. 2022 decemberében Hszi Csin-ping kínai elnök Szaúd-Arábiába látogatott, ezt követően 2023 márciusában, pedig Kína közvetítéssel állították helyre az iráni-szaúdi diplomáciai kapcsolatokat. Miközben Peking Washingtonnal verseng a befolyásért,

Kína elsősorban a regionális stabilitás fenntartásában érdekelt.

Peking számára ez alapvető előfeltétele annak, hogy továbbra is korlátlanul importálhasson energiát a Közel-Keletről. Továbbá: mivel egyre nagyobb mértékben fektet be a régióban, érdeke fűződik ahhoz is, hogy a stabilitás biztosítsa projektjeinek gazdasági életképességét. E célok elérése érdekében Peking politikája az, hogy jó kapcsolatokat ápoljon minden kulcsfontosságú regionális szereplővel – beleértve Iránt is.

Az utóbbi időben Kína többször is hangoztatta, hogy kész közvetíteni az izraeli-palesztin konfliktusban is.