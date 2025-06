Ez a nap is elérkezett: beismerte Merz, hogy eddig Németország teljesen az Egyesült Államoktól függött

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO iránt, Donald Trump amerikai elnök pedig nyitott a párbeszédre – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár az amerikai elnökkel előző nap folytatott megbeszéléséről Berlinben tartott pénteki sajtótájékoztatóján nyilatkozva.

A kancellár beszámolója szerint Donald Trumppal konstruktív, de őszinte megbeszélést folytattak az Ovális Irodában és az azt követő közös ebéden, amelynek egyik témája Ukrajna volt. Mint mondta, világosan kifejtette Németország „eltérő álláspontját” az ukrajnai háború ügyében, amit az amerikai elnök elfogadott,

és a kérdést részletesen meg is vitatták.

Washingtoni látogatása során a kancellár több szenátorral is találkozott, akiket elmondása szerint arra figyelmeztetett, hogy vegyék komolyan Oroszország újrafegyverkezését. „Nézzék meg, mit művel Oroszország – önök közül sokan láthatóan nincsenek tisztában a helyzettel. Beszélhetnek velük, de ne hagyják magukat megfélemlíteni!” – ajánlotta a képviselőknek.

A májusban hivatalba lépett kancellár csütörtökön találkozott először az amerikai elnökkel. Merz ajándékként átnyújtotta Trumpnak néhai nagyapja, Friedrich Trump aranykeretbe foglalt anyakönyvi kivonatát, az amerikai elnök pedig „nagyon korrekt embernek” nevezte a német kancellárt.

Merz elmondása szerint emlékeztette Trumpot, hogy a szövetségesek kölcsönösen számítanak egymásra.

„Akár tetszik, akár nem, még sokáig az Egyesült Államokra leszünk utalva” – mondta. Hozzátette: az Egyesült Államoknak is szüksége van megbízható partnerekre, és ebben az európaiak – különösen Németország – kulcsszerepet játszhatnak.

„Ez a különbség az autoriter rendszerek és a demokráciák között: az előbbiek alattvalókkal, az utóbbiak partnerekkel működnek. Mi pedig ilyen partnerként kívánunk együttműködni Európában és az Egyesült Államokkal” – fogalmazott Merz.

A német kancellár megerősítette: az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO mellett, különösen most, hogy Németország és más tagállamok növelik védelmi kiadásaikat. „Semmi kétségem nincs afelől, hogy az amerikai kormány támogatja a NATO-t – különösen most, hogy kijelentettük: többet fogunk tenni. Gondoskodunk arról, hogy Európában is képesek legyünk megvédeni magunkat, és úgy vélem, ez jogos amerikai elvárás volt” – mondta.

Évekig potyautasként támaszkodtunk az amerikai biztonsági garanciákra – ezen most változtatunk”

– tette hozzá a kancellár.