Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd beoltatta magát vele

A kínai és az orosz oltóanyag alkalmazása ellen is tiltakozott a politikus.

Tordai Bence hónapokon át tiltakozott az orosz Szputnyik V vakcina alkalmazása ellen, most viszont őt is ezzel oltották be – számolt be róla az Origo. A portál felidézte, hogy a Párbeszéd országgyűlési képviselője január 5-én még arról írt Facebook-oldalán, hogy a kormány „Vlagyimir Putyin megrendelésére az orosz vakcináról szóló propagandával eteti a magyarokat”, és nyíltan az orosz vakcina ellen kampányolt.

Április 4-én viszont már örömmel közölte közösségi oldalán, hogy őt is beoltották, és épp az orosz vakcinával. A politikus bejegyzésében azt írta, hogy „minden rendben ment”. Az Origo kereste Tordait az ügyben, hogy elmondja miért gondolta meg magát és választotta a Szputnyik V védőoltást, de egyelőre nem kaptak választ a kérdésre.

Tordai nem csak az orosz vakcina használatát ellenezte, ő is aláírta az ellenzéki parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását célzó határozati javaslatát, amellyel többek közt a kínai Sinopharm vakcina betiltását akarták elérni.

