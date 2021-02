Nagyot nőtt az MSZP-s Tóth Csaba vagyona

A zuglói parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatai szerint 2018 óta 130 millióval nőtt megtakarításainak értéke, emellett óriási céges- és ingatlanvagyonnal is rendelkezik.

Szépen gyarapodott az elmúlt években a zuglói parlamenti képviselő, az MSZP-s Tóth Csaba vagyona. A politikus legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint

több mint 236 millió forint megtakarítása van

különböző tartós befektetési számlákon, részvényekben és egyéb befektetési formákban. A Budapest 8. választókerületében egyéni országgyűlési képviselővé választott szocialista politikus megtakarításai az elmúlt években nagymértékben növekedtek.

Tóth tartalékol

Tóth 2018-ban még csak „mindössze” 106 millió forint megtakarítással rendelkezett. Az azóta tapasztalt 130 milliós növekedés még akkor sem mondható elhanyagolhatónak, ha a vagyonnyilatkozat szerint 77 millió forint összegű állampapírhoz 2018 májusa és decembere között öröklés útján jutott hozzá.

Tóth megtakarításainak növekedése:

2018. 05. 08.: 106 039 015 forint

2018. 12. 31.: 189 124 160 forint

2019. 12. 31.: 222 811 191 forint

2020. 12. 31.: 236 340 455 forint

Több száz milliós céges- és ingatlanvagyon

Tóth Csaba emellett egy 1993-ban alapított 1 fős cég tulajdonosa, amelynek befektetett eszközei az Opten céges adatbázisban található adatok alapján 2019 végén

összesen 444 millió forint értékkel bírtak.

Az MSZP képviselője egyébként parlamenti adatlapja szerint az államtól bizottsági tagsága és frakcióvezető-helyettesi tisztsége miatt kapott kiegészítő összegekkel együtt bruttó 1 655 100 forint fizetést kap, ami kiegészül különböző juttatásokkal.

A politikus megtakarításai mellett komoly ingatlanvagyonnal is rendelkezik. Tóth Csaba felerészben tulajdonosa egy Budapest II. kerületében található 112 négyzetméteres társasházi lakásnak és a hozzá tartozó garázsnak valamint egy V. kerületi 84 négyzetméteres lakóingatlannak. Előbbire utalhatott egy korábbi interjúnkban Borbély Ádám zuglói önkormányzati képviselő is.

Emellett egyedüli tulajdonosa egy XIII. kerületben található 51 négyzetméteres garázzsal rendelkező lakásnak, egy 59 négyzetméteres büki lakóingatlannak, egy 4659 négyzetméteres soproni telephelynek és egy 86 négyzetméteres zalaegerszegi családi háznak. Tóth Csaba vagyonnyilatkozata szerint gépjárművel nem rendelkezik.

„Maffiaszerű működés”

A Zuglóban csak a kerület valódi irányítójaként emlegetett szocialista politikus volt az, akiről a korábbi kerületvezető, a jelenlegi főpolgármester,

Karácsony Gergely egy kiszivárgott hangfelvételen beismerte , hogy többször is megfenyegette őt a családjával.

Várnai László, a Civil Zugló Egyesület független helyi önkormányzati képviselője korábban azt mondta, Karácsony neki is beszélt a fenyegetésekről, és arról is írt, hogy a zuglói MSZP „maffiaszerűen működik”.

A zuglói MSZP vezetője, Tóth Csaba 2019-ben intenzíven kampányolt a jelenlegi zuglói polgármester, a szocialista Horváth Csaba mellett is. A zuglói képviselőtestület több tagja is arról számolt be, hogy a politikus jelen szokott lenni a helyi képviselőtestület ülésein és szinte „kézi vezérléssel irányítja, instruálja” a polgármestert és a képviselőket. Sőt, Horváth Csaba kabinetfőnöke Tóth korábbi titkárnője lett, vagyis a képviselő elvileg a polgármester minden lépéséről tudhat.

A Vas megyei ejtőernyős

Régi kapcsolat ez a két Csaba között, hiszen Tóth – miután egyéni jelöltként nem jutott be az Országgyűlésbe – Horváth mandátumát kapta meg 2010-ben, amikor utóbbi a fővárosi közgyűlési tagságot választva októberben lemondott. Tóth, aki 2014-ben és 2018-ban már egyéniben nyert a 8. választókerületben, azonban nem itt kezdte. A politikus MSZP-s pályafutása 2002-ben indult, amikor a párt Vas megyei szervezetéhez csatlakozott.

Tóth Csaba érkezését követően az MSZP helyi szervezeteibe hirtelen rengeteg új tag került be. Egy évre rá, többek közt az ő támogatásuknak köszönhetően Tóth már megyei elnökhelyettes volt. Ekkor, 2003 decemberében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke közölte, hogy a taglétszámot Tóthék mesterségesen növelték meg, fizettek a belépésekért.

A politikussal szemben etikai eljárás indult, amelynek végén a megyei testület kizárta a pártból, de az országos etikai bizottság fél évvel később felülbírálta ezt. Eközben Tóthot Vas megyei elnökké is megválasztották.

Az ügyben nyomozás is indult magánokirat-hamisítás miatt,

amelyben később Tóthot meg is gyanúsították, de az ügyészség az eljárást bizonyítékok hiányában lezárta.

A pártvezetés tisztújítást és teljes tagrevíziót rendelt el, amelyet követően Tóth nem került be a megyei vezetésbe. Ekkor „helyezte át székhelyét” Zuglóba, ahol azonnal rohamosan emelkedni kezdett az MSZP-szervezet taglétszáma, és Tóth Csabát viszonylag gyorsan elnökké választották, majd 2014-ben már itt szerzett parlamenti mandátumot.