Trump jobbkeze Budapesten landolt: azonnali békét akarnak, Orbán Viktorral írják át a történelmet!

Békéről és együttműködésről tárgyal ma Orbán Viktor és Trump külügyminisztere, Marco Rubio. „Soha nem látott mélységűre fűzte a viszonyt Magyarország és az Egyesült Államok Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta. Trump és Orbán Viktor miniszterelnök szövetsége mára nem csupán diplomáciai partnerség, hanem egy a békepártiság, a migráció határozott elutasítása és a gazdasági észszerűség mentén szerveződő tengely” – írja a Magyar Nemzet.

A lap felemlegette, Orbán Viktor és Trump kapcsolata kölcsönös tiszteleten alapuló bajtársiasság, mint olvasható, kapcsolatuk alapköveit még 2016-ban rakták le, amikor a magyar kormányfő a világ vezetői közül elsőként, nyíltan állt ki Trump mellett az amerikai elnökválasztási kampányban. A viszony azóta folyamatosan mélyült: „a telefonbeszélgetésektől a Fehér Házon át a floridai Mar-a-Lagóig vezető út egyértelműen jelzi, hogy