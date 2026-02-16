Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
marco rubio egyesült államok donald trump orbán viktor

Trump jobbkeze Budapesten landolt: azonnali békét akarnak, Orbán Viktorral írják át a történelmet!

2026. február 16. 07:53

Magyarország nem csupán egy közép-európai állam Washington szemében, hanem kulcsfontosságú stratégiai szövetséges.

2026. február 16. 07:53
null

Békéről és együttműködésről tárgyal ma Orbán Viktor és Trump külügyminisztere, Marco Rubio. „Soha nem látott mélységűre fűzte a viszonyt Magyarország és az Egyesült Államok Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta. Trump és Orbán Viktor miniszterelnök szövetsége mára nem csupán diplomáciai partnerség, hanem egy a békepártiság, a migráció határozott elutasítása és a gazdasági észszerűség mentén szerveződő tengely” írja a Magyar Nemzet. 

A lap felemlegette, Orbán Viktor és Trump kapcsolata kölcsönös tiszteleten alapuló bajtársiasság, mint olvasható, kapcsolatuk alapköveit még 2016-ban rakták le, amikor a magyar kormányfő a világ vezetői közül elsőként, nyíltan állt ki Trump mellett az amerikai elnökválasztási kampányban. A viszony azóta folyamatosan mélyült: „a telefonbeszélgetésektől a Fehér Házon át a floridai Mar-a-Lagóig vezető út egyértelműen jelzi, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország nem csupán egy közép-európai állam Washington szemében, hanem kulcsfontosságú stratégiai szövetséges. 

A két politikus kapcsolatának egyik legfontosabb kötőanyaga jelenleg a békepártiság. Míg a brüsszeli és nyugat-európai elit a háborús retorikát és a vérontás elhúzását erőlteti, addig Orbán Viktor és Donald Trump a józan ész hangját képviselik: mindketten vallják, hogy a konfliktusokat nem fegyverekkel, hanem tárgyalóasztal mellett kell lezárni”. Ez a közös alapállás emelte Magyarországot a globális békediplomácia egyik központjává. 

Donald Trump a tavalyi sarm-es-sejki békecsúcson, Egyiptomban minden diplomáciai protokollt felülírva, külön kiemelte a magyar miniszterelnököt. Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít – fogalmazott az amerikai elnök a világ vezetői előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. 

Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump nemcsak a bizalom és a tisztelet jeleként hívta meg Orbán Viktort a Béketanácsba, de felvetette annak lehetőségét is, hogy Budapest adjon otthont egy jövőbeli csúcstalálkozónak, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyalhatnának az orosz–ukrán háború lezárásáról. Ez a gesztus ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egyértelmű geopolitikai áttörés: Magyarország immár amerikai legitimációval áll a béke oldalán, főszereplővé válva a nemzetközi porondon, miközben olyan vezetők, mint Emmanuel Macron francia elnök vagy épp Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, statisztaszerepbe szorulnak. 

Trump szavai azt jelentik, hogy Magyarország ismét stratégiai tényezővé vált – olyan országgá, amelyre figyel a világ, és amely képes hangot adni a béke és józan ész politikájának a háborúpárti erőkkel szemben 

– fogalmazott a szakértő.

A békepártiság mellett Orbán és Trump stratégiai szövetségének másik pillére a szuverenitás védelme és az illegális migráció teljes elutasítása. Az amerikai elnök többször is példaként állította a magyar modellt a világ elé. A Fehér Házban tartott csúcstalálkozón az amerikai elnök kendőzetlen őszinteséggel beszélt:

Ezt is ajánljuk a témában

Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza.

Trump kiállása különösen fontos akkor, amikor Brüsszel politikai bosszúhadjáratot folytat Magyarország ellen. A Magyarországra kiszabott gigabírság fényében az amerikai elnök támogatása valóságos arculcsapás az Európai Unió vezetőinek. A Trump–Orbán-tengely üzenete világos:

a határokat meg kell védeni, a migrációt meg kell állítani, az illegális bevándorlók által okozott biztonsági kockázatokat pedig fel kell számolni.

A politikai egyetértés kézzelfogható gazdasági előnyöket is hoz magával. Marco Rubio budapesti látogatása és a magas szintű egyeztetések az energetikai együttműködésről – különös tekintettel a Paks II beruházásra és a nukleáris technológiára – azt jelzik, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok gazdasági téren is aranykorukat élik.

Marco Rubio Budapesten magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről.

A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.

Donald Trump pragmatizmusát dicséri, hogy felismerte Magyarország speciális helyzetét: mentességet biztosított az országnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól, elismerve, hogy tengerpart híján Magyarország energiaellátása másként nem biztosítható. Ez a gesztus éles kontrasztban áll azzal a brüsszeli hozzáállással, amely ideológiai okokból veszélyeztetné a magyar lakosság energiabiztonságát.

A kapcsolat személyes mélységét és politikai súlyát talán semmi sem bizonyítja jobban, mint Trump nyílt kiállása Orbán Viktor mellett a választások előtt. Az amerikai elnök közösségi oldalán közzétett, a magyar miniszterelnököt méltató sorai nem hagynak kétséget afelől, kit tekint Washington valódi partnerének.

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. 

Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend fenntartásáért. Elnökségem alatt Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata új szintre lépett az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően – írta Trump.

Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének – hangsúlyozta az amerikai elnök.

A Trump–Orbán-szövetség üzenete egyértelmű: a jövő nem a birodalmaké, hanem az erős, büszke és szuverén nemzeteké. Magyarország pedig, oldalán a világ vezető hatalmával, jó úton jár.

Nyitókép: MTI/KKM/Király Márton

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2026. február 16. 08:58
"A Trump–Orbán-szövetség üzenete egyértelmű: a jövő nem a birodalmaké, hanem az erős, büszke és szuverén nemzeteké. Magyarország pedig, oldalán a világ vezető hatalmával, jó úton jár." --- Ezt a sületlenséget még az egybites fideszes sem kajálja meg.
Válasz erre
0
0
renoman
2026. február 16. 08:35
Ezért kell kitartanunk a Fidesz és Orbán kormány mellett, nem maradhat fenn egy ilyen gyilkos, pusztító rendszer amit az unió létrehozott, ezek nem fognak kibírni még három év Trump elnökséget. Elképzelni sem merem, hogy a háborút a bevándorlást és az európai gazdaság kivéreztetését még évekig lehet folytatni. Társadalmak szétzilálásáról nem is beszélve.
Válasz erre
4
0
chief Bromden
2026. február 16. 08:25
A jövendő külügyér fogadta?
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. február 16. 08:25
A lengyel és a horvát miniszterelnökkel, illetve a német és az osztrák kancellárral találkozott Magyar Péter, aki a müncheni biztonságpolitikai konferencián vesz részt, de tárgyalt a finn elnökkel, továbbá uniós vezetőkkel és egyéb európai politikusokkal is. Megbeszélték, hogy hol lehet a legolcsóbban a legtisztább heroint venni drogfutár címeket cseréltek és megegyeztek abban hogy minden tagország nemzeti jövedelmének a felét köteles Ukrajnára fordítani és, hogy a Shellen kívül melyik multicégnek kell átadni a magyar gazdaságot. Nagyon gyümölcsöző együttműködés alakult ki köztük.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!