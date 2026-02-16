Trump jobbkeze Budapesten landolt: azonnali békét akarnak, Orbán Viktorral írják át a történelmet!

„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)
Az amerikai elnök szinte el sem akarta engedni a magyar kormányfőt.
Magyarország nem csupán egy közép-európai állam Washington szemében, hanem kulcsfontosságú stratégiai szövetséges.
Békéről és együttműködésről tárgyal ma Orbán Viktor és Trump külügyminisztere, Marco Rubio. „Soha nem látott mélységűre fűzte a viszonyt Magyarország és az Egyesült Államok Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta. Trump és Orbán Viktor miniszterelnök szövetsége mára nem csupán diplomáciai partnerség, hanem egy a békepártiság, a migráció határozott elutasítása és a gazdasági észszerűség mentén szerveződő tengely” – írja a Magyar Nemzet.
A lap felemlegette, Orbán Viktor és Trump kapcsolata kölcsönös tiszteleten alapuló bajtársiasság, mint olvasható, kapcsolatuk alapköveit még 2016-ban rakták le, amikor a magyar kormányfő a világ vezetői közül elsőként, nyíltan állt ki Trump mellett az amerikai elnökválasztási kampányban. A viszony azóta folyamatosan mélyült: „a telefonbeszélgetésektől a Fehér Házon át a floridai Mar-a-Lagóig vezető út egyértelműen jelzi, hogy
A két politikus kapcsolatának egyik legfontosabb kötőanyaga jelenleg a békepártiság. Míg a brüsszeli és nyugat-európai elit a háborús retorikát és a vérontás elhúzását erőlteti, addig Orbán Viktor és Donald Trump a józan ész hangját képviselik: mindketten vallják, hogy a konfliktusokat nem fegyverekkel, hanem tárgyalóasztal mellett kell lezárni”. Ez a közös alapállás emelte Magyarországot a globális békediplomácia egyik központjává.
Donald Trump a tavalyi sarm-es-sejki békecsúcson, Egyiptomban minden diplomáciai protokollt felülírva, külön kiemelte a magyar miniszterelnököt. Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít – fogalmazott az amerikai elnök a világ vezetői előtt.
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető.
Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk – tette hozzá.
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
Trump nemcsak a bizalom és a tisztelet jeleként hívta meg Orbán Viktort a Béketanácsba, de felvetette annak lehetőségét is, hogy Budapest adjon otthont egy jövőbeli csúcstalálkozónak, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyalhatnának az orosz–ukrán háború lezárásáról. Ez a gesztus ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egyértelmű geopolitikai áttörés: Magyarország immár amerikai legitimációval áll a béke oldalán, főszereplővé válva a nemzetközi porondon, miközben olyan vezetők, mint Emmanuel Macron francia elnök vagy épp Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, statisztaszerepbe szorulnak.
Trump szavai azt jelentik, hogy Magyarország ismét stratégiai tényezővé vált – olyan országgá, amelyre figyel a világ, és amely képes hangot adni a béke és józan ész politikájának a háborúpárti erőkkel szemben
– fogalmazott a szakértő.
A békepártiság mellett Orbán és Trump stratégiai szövetségének másik pillére a szuverenitás védelme és az illegális migráció teljes elutasítása. Az amerikai elnök többször is példaként állította a magyar modellt a világ elé. A Fehér Házban tartott csúcstalálkozón az amerikai elnök kendőzetlen őszinteséggel beszélt:
Az amerikai elnök tiszta és világos értékelést tett az Európát sújtó migrációs krízis kapcsán.
Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza.
Trump kiállása különösen fontos akkor, amikor Brüsszel politikai bosszúhadjáratot folytat Magyarország ellen. A Magyarországra kiszabott gigabírság fényében az amerikai elnök támogatása valóságos arculcsapás az Európai Unió vezetőinek. A Trump–Orbán-tengely üzenete világos:
a határokat meg kell védeni, a migrációt meg kell állítani, az illegális bevándorlók által okozott biztonsági kockázatokat pedig fel kell számolni.
A politikai egyetértés kézzelfogható gazdasági előnyöket is hoz magával. Marco Rubio budapesti látogatása és a magas szintű egyeztetések az energetikai együttműködésről – különös tekintettel a Paks II beruházásra és a nukleáris technológiára – azt jelzik, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok gazdasági téren is aranykorukat élik.
Marco Rubio Budapesten magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről.
A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.
Donald Trump pragmatizmusát dicséri, hogy felismerte Magyarország speciális helyzetét: mentességet biztosított az országnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól, elismerve, hogy tengerpart híján Magyarország energiaellátása másként nem biztosítható. Ez a gesztus éles kontrasztban áll azzal a brüsszeli hozzáállással, amely ideológiai okokból veszélyeztetné a magyar lakosság energiabiztonságát.
A kapcsolat személyes mélységét és politikai súlyát talán semmi sem bizonyítja jobban, mint Trump nyílt kiállása Orbán Viktor mellett a választások előtt. Az amerikai elnök közösségi oldalán közzétett, a magyar miniszterelnököt méltató sorai nem hagynak kétséget afelől, kit tekint Washington valódi partnerének.
Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni.
Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend fenntartásáért. Elnökségem alatt Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata új szintre lépett az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően – írta Trump.
Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének – hangsúlyozta az amerikai elnök.
A Trump–Orbán-szövetség üzenete egyértelmű: a jövő nem a birodalmaké, hanem az erős, büszke és szuverén nemzeteké. Magyarország pedig, oldalán a világ vezető hatalmával, jó úton jár.
Nyitókép: MTI/KKM/Király Márton