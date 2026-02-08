Romapolitika: jó az irány, de van még feladat

Ezekre a kihívásokra komplex fejlesztési csomag készült Dimenzióváltás címmel. Része a családi pótlékot kiegészítő Szent Margit-utalvány, a frissen szakmát szerző hátrányos helyzetű fiataloknak az életkezdéshez lakhatási megoldást kínáló kollégiumfejlesztési program, a gazdaság kifehérítését és a munkaerőpiac bővítését célzó állami inkasszókedvezmény, egy kiemelt program pedig a közfeladat-ellátásba hozna több roma és hátrányos helyzetű munkavállalót. Megfontolásra érdemes a hatosztályos szakképzés koncepciója is. Forgács úgy látja, hogy önkormányzati bankokkal ki lehetne vezetni a szociális segélyezést, egy állami lakbérgarancia-alap pedig segíthetné azt, hogy a sérülékeny csoportok könnyebben jussanak bérelt ingatlanhoz, egyúttal az ingatlankiadók kockázata is csökkenne. Elmondása szerint a javaslatok már a kormányzat előtt vannak.
Arra a kérdésre, hogy javult-e a társadalmi elfogadás, Forgács István egyértelmű igennel felel. „Megnőtt a vegyes házasságok száma, befogadóbb lett a többségi társadalom, de ami a legfontosabb: sokkal szabadabban és bátrabban lehet beszélni a romakérdésről, mint korábban, nem kell attól tartani, hogy indokolatlanul rasszistáznák az embert.
Nyilván van még munkaerőpiaci diszkrimináció, de messze kisebb, mint korábban.
Van kocsmai cigányozás, de közben nagyon hálás a többségi társadalom minden olyan cigány embernek, aki segít eloszlatni az előítéleteket. Nagy előrelépés történt. Az eredményeket meg is kell őrizni, nem szabad, hogy bármilyen politikai erő egymás ellen hangolja a cigányokat és a nem cigányokat” – fogalmaz. Kiemelten fontosnak látja, hogy a kormányzat „úgy tudott eredményes intézkedéseket hozni, hogy egyikre sem kellett ráírni, a cigányoknak szól, a cigányokért teszi, de közben a cigányoknak segített a legtöbbet”.
