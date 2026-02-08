Romapolitika: jó az irány, de van még feladat

Segély helyett esély

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tavalyi konferenciáján Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára a 2010-es paradigmaváltást összefoglalva hangsúlyozta, a segélyezés helyett az esélyteremtést és a gazdasági önállóságot helyezték előtérbe. Példaként utalt az Aktívan a tudásért programra, amely több mint 10 milliárd forintból támogatja az alapfokú végzettséggel nem rendelkezőket, kifejezetten a cigány közösségeket célozva. A roma nők munkaerőpiaci részvételét erősíti a Nő az esély kezdeményezés, különös tekintettel a kistelepüléseken élőkre. Az Esélyműhelyek program kistelepülési vállalkozásoknak kínál lehetőséget gyakorlati képzésekre és munkahelyteremtésre, ösztönözve a helyi gazdaság élénkítését. „Ma a romák 90 százalékának van alapfokú végzettsége, de a jövő a piacképes, specifikus készségek fejlesztéséről szól” – mondta Sztojka Attila.

Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára szerint a kormány célja, hogy a roma gyerekek már fiatal korukban stabilabb alapokat kapjanak, hogy később ne maradjanak le a munka világában. Ezért hangsúlyt helyeznek a kora gyermekkori fejlesztésre, a szülői kompetenciák javítására és az iskolai lemorzsolódás megelőzésére. Az integrációban nagy szerepet játszik a családtámogatási rendszer átalakítása: a juttatások munkaviszonyhoz vagy tb-jogviszonyhoz vannak kötve, nem alanyi jogon járnak.

Hozzájárult a cigányság felzárkóztatásához a hároméves kortól kötelező óvoda, az általános ingyenes tankönyvellátás, a Biztos kezdet programban létesített, fejlődést elősegítő gyerek- házak vagy épp a hátrányos helyzetű tanulókat segítő Magyarországi Tanodahálózat Egyesület tevékenysége. A gyermekétkeztetésre fordított összeg 2010 és 2025 között 30 milliárdról 150 milliárd forintra nőtt, és ma már több mint 650 ezer gyermek étkezhet ingyenesen vagy kedvezményesen naponta többször, egy 32 milliárd forintos programnak köszönhetően pedig 600 ezer diák használhat laptopot. Forgács István romaügyi és felzárkózáspolitikai szakértő a Mandinernek úgy fogalmaz, hogy ezek gyakorlatilag példa nélküli intézkedések nemcsak a térségben, de az Európai Unióban is.