Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter radnaimark

Olvasói ítélet született: Magyar Péter zsarolható

2026. február 16. 12:39

Súlyos ellentmondások vannak Magyar Péter magyarázkodásában.

2026. február 16. 12:39
null

Zsarolhatónak tartja Magyar Pétert? – ezt a kérdést tette fel a Mandiner Facebook oldalán két nappal ezelőtt azt követően, hogy múlt kedden megjelent egy rejtélyes weboldal radnaimark.hu címen, amelyen egy lényegében egy fénykép látható egy szobáról egy széttúrt ággyal, egy éjjeli szekrénnyel, azon valamilyen tálcának tűnő tárggyal, azon pedig valamilyen fehér porral.

Az oldal megjelenése óta a hazai közéletben beindult a találgatás: mi történik? Majd a Tisza elnöke beismerte: részt vett egy drogos buliban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Egyetlen kép került ki az internetre és Magyar Péter összecsuklott és magyarázkodni kezdett. Mi lenne, ha miniszterelnök lenne?” 

– tette fel a kérdést a Mandiner közösségi oldalán, ahol szavazni lehetett arról, hogy zsarolható-e Magyar Péter. A Mandiner kérdésre reagáló olvasói szerint zsarolható a Tisza Párt vezetője, közel hatszor többen gondolják így, mint azok, akik nemmel szavaztak.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. február 16. 14:11
Ez a strici az ország szegyene!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. február 16. 13:54
Ez balf még Münchenben is balhét csinált, majdnem a rendőrök vitték el! Egy idióta!
Válasz erre
1
0
greeen
2026. február 16. 13:53
akyokushinkaimestere Te? gyozorugása, ne basssssz már ki velem
Válasz erre
2
0
Robi54
2026. február 16. 13:35
Egyszerűen, egy alkalmatlan hülye gyerek!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!