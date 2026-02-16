Olvasói ítélet született: Magyar Péter zsarolható

Zsarolhatónak tartja Magyar Pétert? – ezt a kérdést tette fel a Mandiner Facebook oldalán két nappal ezelőtt azt követően, hogy múlt kedden megjelent egy rejtélyes weboldal radnaimark.hu címen, amelyen egy lényegében egy fénykép látható egy szobáról egy széttúrt ággyal, egy éjjeli szekrénnyel, azon valamilyen tálcának tűnő tárggyal, azon pedig valamilyen fehér porral.

Az oldal megjelenése óta a hazai közéletben beindult a találgatás: mi történik? Majd a Tisza elnöke beismerte: részt vett egy drogos buliban.