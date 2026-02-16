Olvasói ítélet született: Magyar Péter zsarolható

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Súlyos ellentmondások vannak Magyar Péter magyarázkodásában.
Zsarolhatónak tartja Magyar Pétert? – ezt a kérdést tette fel a Mandiner Facebook oldalán két nappal ezelőtt azt követően, hogy múlt kedden megjelent egy rejtélyes weboldal radnaimark.hu címen, amelyen egy lényegében egy fénykép látható egy szobáról egy széttúrt ággyal, egy éjjeli szekrénnyel, azon valamilyen tálcának tűnő tárggyal, azon pedig valamilyen fehér porral.
Az oldal megjelenése óta a hazai közéletben beindult a találgatás: mi történik? Majd a Tisza elnöke beismerte: részt vett egy drogos buliban.
Egyetlen kép került ki az internetre és Magyar Péter összecsuklott és magyarázkodni kezdett. Mi lenne, ha miniszterelnök lenne?”
– tette fel a kérdést a Mandiner közösségi oldalán, ahol szavazni lehetett arról, hogy zsarolható-e Magyar Péter. A Mandiner kérdésre reagáló olvasói szerint zsarolható a Tisza Párt vezetője, közel hatszor többen gondolják így, mint azok, akik nemmel szavaztak.
