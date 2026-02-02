Ft
02. 03.
kedd
tisza párt Lázárinfó magyar péter pócs jános fotó momentum garázdaság

Nem akárkik mellett pózol Magyar Péter új kedvence, a tiszás Csík Miklós, aki megverette az őt leleplező informátort (FOTÓK)

2026. február 02. 22:46

Csík korábban a Momentum színeiben polgármester választáson is megmérette magát. De egy jó ideje már Magyar Péter szekerét tolja, és nem válogat az eszközökben, ha a Tisza-vezérről van szó.

2026. február 02. 22:46
null

Napok óta a gyöngyösi Lázárinfón történtektől hangos a magyar sajtó. Közben egyre több részlet derül ki arról, hogy kik, kinek a hívására és mennyiért mentek el a fórumra provokálni. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője már a múlt héten felhívta arra a figyelmet, hogy rövid időn belül világossá vált, hogy a Tisza Párt és a Momentum emberei balhéztak Lázár János fórumán. 

Mint kiderült, az egyik hangadó Lakatos Gusztáv, a Tisza Párt egyik aktivistája volt, aki korábban Kéri László tiszás tanácsadóval is együtt szerepelt egy eseményen. A másik pedig 

Csík Miklós, aki korábban a Momentum színeiben indult polgármester-jelöltként, most pedig már szintén a Tisza aktivistája.

Csík nem is tagadja egy percig sem, mennyire szimpatizál Magyar Péterrel: egész galériányi közös képe van a politikussal. 2025 szeptemberében a Tisza-vezér országjárásakor is szelfiztek egyet Hevesben. A fotóhoz Csík csak annyit írt, hogy „Áradjon!”.

E fotó alatt egy férfi fel is kérdezte Csíkot, hogy „mennyivel lesz olcsóbb az élet”, ha a Tisza alakít kormányt Magyarországon.

Forrás: Facebook

Majd novemberben újabb közös fotót osztott meg Facebook-oldalán. Annak kísérőszövegében gratulált a Tisza Párt valamennyi jelölt-jelöltjének, és kitartást kívánt nekik a hátralévő hónapokhoz. Majd azután érdeklődött – a pártelnökéhez hasonlóan – hogy hol vannak a fideszes jelöltek.

Forrás: Facebook

Pár nappal ezelőtt Csík Miklós ráadásul szerepelt Juhász Áronnak, a Heves 03. számú választókerülettiszás országgyűlési képviselőjelöltjének a videójában is, melyben elmondta, hogy számára elfogadhatatlan és megbocsátathatatlan Lázár János János azon kijelentése, hogy „a romákat nem kívánja sehova sem, csak a WC-be sz@rt pucolni”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

De Csík Miklóst momentumos múltja miatt már láthattuk Lőcsei Lajos oldalán is a Parlamentben. 2025 augusztusi posztjában nem meglepő mód a cigányság és a Fidesz kapcsolatáról elmélkedett.

Forrás: Facebook

2024 őszén pedig még büszkén pózolt az azóta a magyar közélet süllyesztőjébe került egykori Momentum-vezérrel, Fekete-Győr Andrással is. A fotóhoz kísérőszövegként azt írta: „Tovább küzdünk egy élhetőbb országért! Veled vagyunk, András!”

Forrás: Facebook

Sőt, mint az alábbi fotók is bizonyítják, több momentumos tüntetésen is részt vett. Volt, ahol még a hatóságokkal is meggyűlt a baja.

Forás: Facebook
Forrás: Facebook

Szorul a hurok Csík körül

Csík Miklós a gyöngyösi balhé után került ismét a figyelem középpontjába. Ugyanis, mint azt Pócs János fideszes országgyűlési képviselő kiderítette fülesek alapján, Csík mozgatta a büntetett előéletű provokátorokat. Rácz Richárd, aki ugyancsak jelen volt Gyöngyösön, elárulta a politikusnak, hogy 

a lelkes Tisza-aktivista 20 ezer forintot és benzinpénzt adott azoknak a férfiaknak, akik bekiabáltak a Lázárinfón.

Az ügy azonban még itt nem állt meg. Amellett, hogy Csík Miklós fenyegető üzenetet küldött Pócsnak, az informátorát sem kímélte. Ráczot ugyanis megtámadták. 

„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek” – árulta el a sértett, Rácz Richárd a Blikknek.

Ráczot végül a település polgármestere mentette ki nehéz helyzetéből. Rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre egy kihallgatásra. „Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről” – ismertette kálváriáját a Blikkel a férfi.

Rendőrségi ügy lehet a provokáció vége

A Magyar Nemzet pedig arról értesült, hogy garázdaság miatt indulhat nyomozás a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. Az ügyben Tényi István tett feljelentést.

A lap azt is felidézte, később be is azonosították a rendezvényen provokálókat: kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és hosszú bűnlajstromuk van. Többek között  

  • garázdaság,
  • rablás,
  • sikkasztás,
  • testi sértés,
  • szexuális erőszak,
  • zsarolás, és
  • emberölés 

írható a számlájukra.

Nyitókép: Csík Miklós Facebook-oldala

