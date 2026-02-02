Nem akárkik mellett pózol Magyar Péter új kedvence, a tiszás Csík Miklós, aki megverette az őt leleplező informátort (FOTÓK)

„A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek” – árulta el a sértett, Rácz Richárd a Blikknek.

Ráczot végül a település polgármestere mentette ki nehéz helyzetéből. Rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre egy kihallgatásra. „Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről” – ismertette kálváriáját a Blikkel a férfi.

Rendőrségi ügy lehet a provokáció vége

A Magyar Nemzet pedig arról értesült, hogy garázdaság miatt indulhat nyomozás a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. Az ügyben Tényi István tett feljelentést.

A lap azt is felidézte, később be is azonosították a rendezvényen provokálókat: kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és hosszú bűnlajstromuk van. Többek között