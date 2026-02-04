Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Az informátorok egybehangzó véleménye szerint miközben Magyar Péter egyre hangosabban követel figyelmet, a mögötte álló aktivisták száma látványosan csökken.
A Magyar Nemzethez eljutott információk szerint az elmúlt hetekben a Tisza Párt vezetése – élén Magyar Péterrel – fokozott erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy aktivistákat mozgósítson utcai megjelenésekre, online kampányokra és nyilvános eseményekre. A lap több forrása azonban arról számolt be, hogy a megkeresések gyakran eredménytelenek maradnak.
Egy, a párt belső folyamataira rálátó informátor úgy fogalmazott,
sokan már nem akarják nyíltan felvállalni, hogy a Tiszához kötődnek. Van, aki korábban posztolt, aláírást gyűjtött, de ma már inkább meghúzódik a háttérben.
A lap egy másik informátora szerint Magyar Péter személyesen is próbálja ösztökélni az aktivistákat, rendszeres üzenetekkel és közvetlen megkeresésekkel. Ezek azonban egyre gyakrabban maradnak válasz nélkül.
Nem üldözésről van szó, inkább kétségbeesett hajkurászásról”
– fogalmazott egy informátor, aki szerint a pártvezetés érzi, hogy a kezdeti lendület megtört.
Az informátorok egybehangzóan állítják:
miközben Magyar Péter egyre hangosabban követel figyelmet, a mögötte álló – vagy inkább mögüle eltűnő – aktivisták száma látványosan csökken.
A Magyar Nemzet szerint értesüléseiket alátámaszthatja, amiről korábban ők számoltak be: a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezték a Tisza-szigeteket. A lap egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni.
Menczer Tamás szerint egy választási vereség után gyorsan szétesne az a politikai háttér, amely most még látszólag megtartja az ellenzéki szereplőt.
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
Az ukrán lapok „budapesti üldöztetéstől” hazudoznak, hiteltelenítve önmagukat és a magyar ellenzéket.