Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza brüsszeli magyar péter nem leszünk gyarmat! ukrajna Kapitány István

Multikulti brüsszeli népfront a magyar világgal szemben

2026. február 09. 18:02

A két nyíltan multilobbista tiszás miniszterjelölt megmutatja Magyar Péterék valódi szándékait.

2026. február 09. 18:02
null
Pindroch Tamás
Pindroch Tamás
Magyar Nemzet

„Ez a patrióta politika hatalmas nyugati érdeksérelmekkel járt. A 2010-es paradigmaváltás előtt súlyos eurómilliárdokat vittek ki ugyanis az országból a különféle nyugati cégek. 

A hazai gazdasági forradalom zászlóvivője a rezsicsökkentés, a hatósági árak bevezetése, illetve a külföldi energetikai cégek kiszorítása volt. Ez szimbolizálja leginkább az egész folyamatot. A lakossági energiaárak 2010 előtt Európában Magyarországon voltak a legmagasabbak, mi vezettünk a rezsiszegénység statisztikáiban is. A nagy külföldi szolgáltatók érdekeit ugyanis prímán kiszolgálták az egymást követő MSZP–SZDSZ-kormányok. Garantált profit biztosításával ők adták el nekik az ágazatot. Egyébként a Tisza 662 oldalas (nem kamu) programjában is szerepel a privatizáció újbóli elindítása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az első Békemenet molinóján akkor az szerepelt: Nem leszünk gyarmat! – és ez a harc tovább folytatódik. 

Most ugyanis az a globális LNG-lobbi akarja ránk törni az ajtót, amely kétségkívül a leghatékonyabban érvényesíti az akaratát a világban.

 És itt a nemzeti kormánnyal szemben nagyon bele kell állniuk a csatába. De ügyesek, azt alá kell írni. Küldtek hozzánk egy hatvanas, napbarnította, amerikai cigarettareklámokból ismert mosollyal rendelkező, minden hájjal megkent volt Shell-alelnököt. Ő lenne az energetikai miniszter, a föld egyik legnagyobb LNG-szolgáltatójának volt vezetője. Kecskére (Kapitányra) a káposztát, ugyebár. De hogy teljes legyen a kép, egy hölgyet is ide ejtőernyőztettek Orbán Anita személyében. Ő több multi vezető posztjait és a Soros-hálózat grádicsait is megjárta, messziről komoly, decens figurának tűnik. De közelről már egyértelmű, hogy ő az, aki simán felmondja a brüsszeli kiskátét, még álmából felriadva is. Ő lenne a külügyminiszter, aki Ukrajna NATO- és EU-tagsága mellett állt ki. Mindketten az olcsó orosz energiahordozók kivezetése mellett érvelnek. Fura is lenne, ha nem ezt tennék.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 09. 18:50
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 09. 18:18
A brüsszeli jelöltek nem hoznak lázba minket. Mi maradunk a magyaroknál, globalisták kíméljenek!
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. február 09. 18:05
A nemzetközi cégadatbázisok arra utalnak, hogy az üzletember továbbra is kapcsolatban áll a Shell érdekeltségi körébe tartozó vállalatokkal. Az adatok szerint Kapitány István jelenleg is igazgatósági tagja két, Németországban bejegyzett cégnek: az FS Langenhagen Fuelling Services GbR-nek és a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR-nek. Mindkét társaság tevékenysége a Hannover–Langenhagen repülőtérhez kötődik, ahol repülőgépek üzemanyag-ellátásával, tárolással és kapcsolódó logisztikai feladatokkal foglalkoznak. A vállalatok tulajdonosi struktúrájában 50 százalékos részesedéssel szerepel a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, a Shell németországi holdingvállalata. Világgazdaság 2026.02.04. Vajon kinek az érdekeit képviseli????
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!