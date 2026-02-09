„Ezzel dicsekszik” – Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszások rezsicsökkentés ellenes mesterkedéséről (VIDEÓ)
A kormányfő népnyúzó intézményként határozta meg az energiaszektor bizonyos szereplőit.
A két nyíltan multilobbista tiszás miniszterjelölt megmutatja Magyar Péterék valódi szándékait.
„Ez a patrióta politika hatalmas nyugati érdeksérelmekkel járt. A 2010-es paradigmaváltás előtt súlyos eurómilliárdokat vittek ki ugyanis az országból a különféle nyugati cégek.
A hazai gazdasági forradalom zászlóvivője a rezsicsökkentés, a hatósági árak bevezetése, illetve a külföldi energetikai cégek kiszorítása volt. Ez szimbolizálja leginkább az egész folyamatot. A lakossági energiaárak 2010 előtt Európában Magyarországon voltak a legmagasabbak, mi vezettünk a rezsiszegénység statisztikáiban is. A nagy külföldi szolgáltatók érdekeit ugyanis prímán kiszolgálták az egymást követő MSZP–SZDSZ-kormányok. Garantált profit biztosításával ők adták el nekik az ágazatot. Egyébként a Tisza 662 oldalas (nem kamu) programjában is szerepel a privatizáció újbóli elindítása.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő népnyúzó intézményként határozta meg az energiaszektor bizonyos szereplőit.
Az első Békemenet molinóján akkor az szerepelt: Nem leszünk gyarmat! – és ez a harc tovább folytatódik.
Most ugyanis az a globális LNG-lobbi akarja ránk törni az ajtót, amely kétségkívül a leghatékonyabban érvényesíti az akaratát a világban.
És itt a nemzeti kormánnyal szemben nagyon bele kell állniuk a csatába. De ügyesek, azt alá kell írni. Küldtek hozzánk egy hatvanas, napbarnította, amerikai cigarettareklámokból ismert mosollyal rendelkező, minden hájjal megkent volt Shell-alelnököt. Ő lenne az energetikai miniszter, a föld egyik legnagyobb LNG-szolgáltatójának volt vezetője. Kecskére (Kapitányra) a káposztát, ugyebár. De hogy teljes legyen a kép, egy hölgyet is ide ejtőernyőztettek Orbán Anita személyében. Ő több multi vezető posztjait és a Soros-hálózat grádicsait is megjárta, messziről komoly, decens figurának tűnik. De közelről már egyértelmű, hogy ő az, aki simán felmondja a brüsszeli kiskátét, még álmából felriadva is. Ő lenne a külügyminiszter, aki Ukrajna NATO- és EU-tagsága mellett állt ki. Mindketten az olcsó orosz energiahordozók kivezetése mellett érvelnek. Fura is lenne, ha nem ezt tennék.”
Ezt is ajánljuk a témában
Kapitány István útja az impexektől vezetett a Shellig. Tavaly tavaszi kiugrása után nem is annyira meglepő, hogy a Tisza-vezér mellett tűnt fel.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala