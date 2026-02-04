Most minden trükkre fény derül: így jön ki az óriási Tisza-előny a baloldali mérésekben
Az ellenzék a jelek szerint már készül Magyar Péter csúfos vereségére.
Ha már egy fullbalos elemző is lehűti a támogatói kedélyeket azzal, hogy unja már az ilyen elemzéseket, mert egyszerűen nem igazak, akkor legalább engedtessék meg a kételkedés joga.
Régen hallottam baloldali elemzőt ilyen reálisan beszélni. Más balos vélemények egyébről sem szóltak, mint hogy mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt. Most viszont Tarjányi Péter Facebook-bejegyzésében előjött a farbával. Azt írja:
Sokan ma azt mondják, hogy a Fidesznek vége. aztán hozzáteszi: „EZT MÁR UNOM”, csupa nagybetűvel. Illetve: „Jól hangzik. Megnyugtató. Reményt ad. Csak attól tartok, hogy nem igaz.”
Pedig a 21 Kutatóközpont felmérése ezzel máris vitatkozik. Szerinte a Tisza Párt a biztos pártválasztók körében 16 százalékponttal vezet a Fidesz előtt...
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzék a jelek szerint már készül Magyar Péter csúfos vereségére.
Nem árt figyelni arra, hogy a 21 Kutatóközpont is részese annak a manipulációs kerekasztalnak, amelynek tagjai a Publicussal, a Mediánnal együtt kötelékben repülnek, és összehangoltan publikálnak olyan adatokat, amelyek a Tisza Párt előnyét mutatják.
Valóságtól elrugaszkodott méréseikben nem annyira a tájékoztatás, mint inkább a közvélemény befolyásolása a cél.
Ezeket a méréseket a választók befolyásolására alkalmas kampányeszközként használják. Ezt látja aggasztónak Tarjányi.
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója el is ismerte, hogy a közvélemény-kutatások a politikai kommunikáció eszközeivé váltak és a megrendelők a nyilvánosság befolyásolására használhatják ezeket. Róna szerint a hiteles kutatás alapja, hogy a módszertan és a finanszírozás átlátható legyen.
Azért erre nem veszek mérget.
Ha már egy fullbalos elemző is lehűti a támogatói kedélyeket azzal, hogy unja már az ilyen elemzéseket, mert egyszerűen nem igazak, akkor legalább engedtessék meg a kételkedés joga. S ne beszéljünk finanszírozási és módszertani problémákról. Ez amolyan tohuvabohu. A finanszírozás lényegében sohasem átlátható. Vagy ha igen, akkor egyből olyan balhé van belőle, olyasmi, mint amilyen a DK és a Medián között a minap kitört. A DK ügyvezető alelnöke azzal vádolta meg Hann Endrét, hogy tavaly nyáron „méregdrága”, tízmilliós nagyságrendű kutatási ajánlatokkal kereste meg a pártot, amiket ők elutasítottak.
A politikus szerint a Medián mostani, alacsony mérése (DK=1 százalék – HKJ) bosszú vagy nyomásgyakorlás a megrendelések elmaradása miatt.
Hann Endre „képtelen hazugságnak” nevezte a vádakat. A cáfolat részeként nyilvánosságra hozta a korábbi levelezésüket, amely szerint éppen a DK kereste meg őt azzal a kérdéssel, hogy „hogyan lehetne jó eredményű kutatást rendelni”. Ugye, milyen édi?
Módszertan tekintetében pedig hiába átlátható valami, ha sokszor köze nincs a valósághoz. A most nyilvánosságra került 90-91 százalékos részvételi adatok, amivel például a 21 Kutatóközpont is dolgozott, irreálisak.
Ekkora részvétellel még soha nem zajlott le választás a rendszerváltozás után.
A legmagasabb a 2002-es parlamenti választások első fordulójában volt, ekkor a választók 70,53 százaléka ment el szavazni. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője január végén éppen azért kritizálta a Medián egyik kutatását, mert szerinte az abban szereplő adatok irreálisak. Megkérdőjelezhetőnek tartja, hogy a Medián által publikált adatok szerint a magyarok 90 százaléka, a fiataloknak pedig 93 százaléka ígéri a részvételét. Az elemző szerint ezek a számok nem a várható valóságot tükrözik, hanem a válaszadók torzított válaszait, amivel a társadalmi elvárások egy részének lehet megfelelni.
Nem árt tudni, hogy 90 százalék feletti részvételt utoljára a Kádár-korszak egypárti választásain regisztráltak. Például 1971-ben hivatalosan 98,7 százalék volt a részvétel, ami nyilvánvalóan nem demokratikus versenyben született.
A szabad választások rekordja továbbra is 70 százalék körül van.
Tarjányi szerint a miniszterelnök nem azért beszél mozgósítási gondokról, mert bukásközeli helyzetben érzi magát, hanem mert a kormánypárt rendszere korrekciós üzemmódban van. Utalt rá, hogy
a Fidesz mindig, mindenhol veszélyt feltételez, és emiatt sosem kényelmesedik el. Ami egyáltalán nem baj. Sőt.
Ezt Tarjányi „stratégiai paranoiának” nevezi, de szomorúan állapítja meg, hogy ez a Fidesznél eddig működött. Kénytelen volt tudomásul venni a sorozatos kétharmadokat.
Hangsúlyozta:
Én ezért nem látom most sem gyengének, pláne nem vereség közelinek a Fideszt. S nem azért, mert ne lennének gondjai.”
Az elemző azért hozzáteszi a vörös farkot: reménykedik, hogy a versenynek még nincs vége, és csak most jön a java. Ezt örömmel hallom. Miközben ugyanis Orbán Viktor kampányával fölszántja az országot, addig Magyar Péter ki sem dugja az orrát budai lakásából.
Pedig a struccpolitika Tarjányi szerint sem vezet győzelemhez.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A hazaköltöző szakember azt mondja, ő nem látja, hogy lennének magyar hazaköltözők. Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg megvetés jár-e minden romának, aki nem fényesítgeti csicskásként egy jogászdinasztia sarjának aktuális műtermi fotóját?
(Fotó: Facebook, Tarjányi Péter)
Ezt is ajánljuk a témában
Okos pestiek épp telehányják az internetet egy olyan hamis állítással, amellyel pont a legkiszolgáltatottabbaknak ártanak. Francesca Rivafinoli írása.
***