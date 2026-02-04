Valóságtól elrugaszkodott méréseikben nem annyira a tájékoztatás, mint inkább a közvélemény befolyásolása a cél.

Ezeket a méréseket a választók befolyásolására alkalmas kampányeszközként használják. Ezt látja aggasztónak Tarjányi.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója el is ismerte, hogy a közvélemény-kutatások a politikai kommunikáció eszközeivé váltak és a megrendelők a nyilvánosság befolyásolására használhatják ezeket. Róna szerint a hiteles kutatás alapja, hogy a módszertan és a finanszírozás átlátható legyen.

Azért erre nem veszek mérget.

Ha már egy fullbalos elemző is lehűti a támogatói kedélyeket azzal, hogy unja már az ilyen elemzéseket, mert egyszerűen nem igazak, akkor legalább engedtessék meg a kételkedés joga. S ne beszéljünk finanszírozási és módszertani problémákról. Ez amolyan tohuvabohu. A finanszírozás lényegében sohasem átlátható. Vagy ha igen, akkor egyből olyan balhé van belőle, olyasmi, mint amilyen a DK és a Medián között a minap kitört. A DK ügyvezető alelnöke azzal vádolta meg Hann Endrét, hogy tavaly nyáron „méregdrága”, tízmilliós nagyságrendű kutatási ajánlatokkal kereste meg a pártot, amiket ők elutasítottak.