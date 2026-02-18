Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
marco rubio magyarország látogatás Budapest donald trump Egyesült Államok orbán viktor

Fotókon az eddigi Orbán–Trump-találkozók: történelmi napra ébred csütörtökön Washington (GALÉRIA)

2026. február 18. 14:51

Rendkívül fontos ügyekben tárgyal a két ország vezetője – ez nem fog tetszeni mindenkinek.

2026. február 18. 14:51
null

A miniszterelnök a Mandiner Klubest rendezvényén beszélt arról, hogy Donald Trump budapesti látogatása régóta napirenden van. Orbán Viktor az amerikai elnök meghívására csütörtökön Washingtonba utazik a Béketanács alapító ülésére, ami eredetileg a közel-keleti béke megteremtésére alakult meg. 

A találkozó célja a résztvevő országok közti együttműködés és a szervezet talapzatának megszilárdítása.

A csütörtöki látogatás kapcsán érdemes áttekinteni, hogy a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök eddig hányszor és milyen keretek között találkozott, valamint hogyan formálódott kapcsolatuk az elmúlt években.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

A nemzetközi sajtó Donald Trump egyik legfontosabb európai szövetségeseként tartja számon Orbán Viktort, így a holnapi találkozó a két vezető szoros viszonyának újabb mérföldkövévé válik, miközben a magyar-amerikai kapcsolatok aktuális helyzetére is reflektál.

Ezt is ajánljuk a témában

Tekintse meg galériánkat a két vezető korábbi találkozóiról: 

Orbán Viktor és Donald Trump találkozói

Orbán Viktor és Donald Trump találkozói

Nyitókép forrása: Evan Vucci / POOL / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akyokushinkaimestere
2026. február 18. 15:27
történelmi nap.🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
2026. február 18. 15:27
történelmi napra ébred csütörtökön Washington " 🤦‍♂️😁Ja történelmi nap .😁🤦‍♂️Ez a szutyok mandiner ,rosszabb mint semjén.🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
0
antisorosweapon-2
2026. február 18. 15:25
Trumpnak Epsteinnel is vannak közös képei :)
Válasz erre
0
0
grenki-2
2026. február 18. 15:17
Már szinte haza jár Wasingtonba 😆👍
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!