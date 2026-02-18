Fotókon az eddigi Orbán–Trump-találkozók: történelmi napra ébred csütörtökön Washington (GALÉRIA)

A miniszterelnök a Mandiner Klubest rendezvényén beszélt arról, hogy Donald Trump budapesti látogatása régóta napirenden van. Orbán Viktor az amerikai elnök meghívására csütörtökön Washingtonba utazik a Béketanács alapító ülésére, ami eredetileg a közel-keleti béke megteremtésére alakult meg.

A találkozó célja a résztvevő országok közti együttműködés és a szervezet talapzatának megszilárdítása.

A csütörtöki látogatás kapcsán érdemes áttekinteni, hogy a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök eddig hányszor és milyen keretek között találkozott, valamint hogyan formálódott kapcsolatuk az elmúlt években.