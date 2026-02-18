Fotókon az eddigi Orbán–Trump-találkozók: történelmi napra ébred csütörtökön Washington (GALÉRIA)

Hatalmas meglepetés a Mandiner Klubesten, Szijjártó Péter amerikai kollégája után egy váratlan vendéggel is találkozott
Mutatjuk, melyek voltak a hét első napjának legfontosabb eseményei.
Rendkívül fontos ügyekben tárgyal a két ország vezetője – ez nem fog tetszeni mindenkinek.
A miniszterelnök a Mandiner Klubest rendezvényén beszélt arról, hogy Donald Trump budapesti látogatása régóta napirenden van. Orbán Viktor az amerikai elnök meghívására csütörtökön Washingtonba utazik a Béketanács alapító ülésére, ami eredetileg a közel-keleti béke megteremtésére alakult meg.
A találkozó célja a résztvevő országok közti együttműködés és a szervezet talapzatának megszilárdítása.
A csütörtöki látogatás kapcsán érdemes áttekinteni, hogy a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök eddig hányszor és milyen keretek között találkozott, valamint hogyan formálódott kapcsolatuk az elmúlt években.
A nemzetközi sajtó Donald Trump egyik legfontosabb európai szövetségeseként tartja számon Orbán Viktort, így a holnapi találkozó a két vezető szoros viszonyának újabb mérföldkövévé válik, miközben a magyar-amerikai kapcsolatok aktuális helyzetére is reflektál.
Tekintse meg galériánkat a két vezető korábbi találkozóiról:
