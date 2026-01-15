Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás tisza párt magyar péter vona gábor fidesz

Vona Gábor belökte a szakadékba a Tisza Pártot, Magyar Péter foghatja a fejét

2026. január 15. 05:52

Kemény szavak.

2026. január 15. 05:52
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Sokszor megírtuk, hogy az utóbbi hónapokban már az ellenzéki térfélről is egyre többen kritizálják Magyar Pétert. Az látszik, hogy a Tisza Párt elnöke kezd elfogyni. Nincsenek válaszai komoly kérdésekre, illetve nem meri elmondani, mert akkor, ahogy az alelnöke fogalmazott, megbuknának. Azt, hogy nem mennek jól a dolgok, az is jelzi, hogy már nagyon régóta a Fidesz és Orbán Viktor tematizálja a közéletet.

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Innentől kezdve minden politikai szereplő véleményét érdemes meghallgatni. A kormánypártisággal nem vádolható Vona Gábor nagyon kemény szavakkal illette Magyar Pétert:

»Aki nem tud zablát kötni a saját egójára, és nem tudja a hiúságát, a benne lévő önmegvalósítási vágyakat kezelni – szerintem minden emberben van valamiféle egoizmus –, de aki egy országot akar vezetni, ráadásul egy lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült. Olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot még jobban tönkretesz. Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe, így nem lehet egy országot vezetni.«”

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ördöngös pepecselés
2026. január 15. 08:58
van az a Pötiség amitől már a Vona is a Fideszre szavaz(sokan mások mellett) de a legbüdösebb komcsik még állják a sarat
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2026. január 15. 08:28
27 embert nem képes konfliktusmentesen együtt tartani, még a közszerepléstől való gyakorlatilag teljes eltiltással sem. A házunk közös képviselőjének sem választanám meg.
Válasz erre
1
0
Héja
2026. január 15. 08:06
Huza-Vona szügyig beleállt M. Péterbe. Gáborunk ordas bukása nem csekély tapasztalat... Felkészül: M. Péter.
Válasz erre
2
1
dimaggio
2026. január 15. 07:40
Magyar Péternek torz a személyisége . Szenved miatta most már jópár ember .Ne hagyjuk ,hogy az egész társadalom szenvedjen tőle .
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!