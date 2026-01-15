Magyar Péter mélypontja: így apadt eddig a Tisza Párt, és ki tudja, hol a vége
Távozott már a pártból az operatív igazgató, a fővárosi frakcióvezető és több Tisza-sziget vezető is. Páruknál az okok összecsengtek.
Kemény szavak.
„Sokszor megírtuk, hogy az utóbbi hónapokban már az ellenzéki térfélről is egyre többen kritizálják Magyar Pétert. Az látszik, hogy a Tisza Párt elnöke kezd elfogyni. Nincsenek válaszai komoly kérdésekre, illetve nem meri elmondani, mert akkor, ahogy az alelnöke fogalmazott, megbuknának. Azt, hogy nem mennek jól a dolgok, az is jelzi, hogy már nagyon régóta a Fidesz és Orbán Viktor tematizálja a közéletet.
Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Innentől kezdve minden politikai szereplő véleményét érdemes meghallgatni. A kormánypártisággal nem vádolható Vona Gábor nagyon kemény szavakkal illette Magyar Pétert:
»Aki nem tud zablát kötni a saját egójára, és nem tudja a hiúságát, a benne lévő önmegvalósítási vágyakat kezelni – szerintem minden emberben van valamiféle egoizmus –, de aki egy országot akar vezetni, ráadásul egy lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült. Olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot még jobban tönkretesz. Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe, így nem lehet egy országot vezetni.«”
