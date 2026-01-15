„Sokszor megírtuk, hogy az utóbbi hónapokban már az ellenzéki térfélről is egyre többen kritizálják Magyar Pétert. Az látszik, hogy a Tisza Párt elnöke kezd elfogyni. Nincsenek válaszai komoly kérdésekre, illetve nem meri elmondani, mert akkor, ahogy az alelnöke fogalmazott, megbuknának. Azt, hogy nem mennek jól a dolgok, az is jelzi, hogy már nagyon régóta a Fidesz és Orbán Viktor tematizálja a közéletet.

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Innentől kezdve minden politikai szereplő véleményét érdemes meghallgatni. A kormánypártisággal nem vádolható Vona Gábor nagyon kemény szavakkal illette Magyar Pétert: