Több százmilliós árbevételt zsebelt be az „Orbán-diktatúrában nyomorgó” baloldali influenszer (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, a Tisza Párthoz közel álló Fókuszcsoport YouTube-csatorna alapítója, Nagy Ádám ismét több millió embert sértett meg, amikor egyik videójában azt mondta, hogy

a nők, a vidékiek és az idősek azok, akik »elbaszhatják áprilisban a jövőnket«”.

Ezzel arra utalt, hogy szerinte a Fidesz szavazói zömében ebből a három társadalmi csoportból kerülnek ki. „Ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt” – tette hozzá a youtuber. Reakcióvideójában Deák Dániel politikai elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Ádám médiavállalkozása egyetlen év alatt több százmillió forintos árbevételt zsebelt be, miközben műsoraiban rendszeresen hangsúlyozza az ország rossz helyzetét.