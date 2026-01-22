Ft
01. 23.
péntek
deák dániel tisza párt nagy ádám fidesz influenszer fókuszcsoport

Több százmilliós árbevételt zsebelt be az „Orbán-diktatúrában nyomorgó” baloldali influenszer (VIDEÓ)

2026. január 22. 22:52

Deák Dániel kíméletlenül szembesítette a valósággal Magyar Péter kedvenc youtuberét.

2026. január 22. 22:52
null

Ahogy lapunk korábban megírta, a Tisza Párthoz közel álló Fókuszcsoport YouTube-csatorna alapítója, Nagy Ádám ismét több millió embert sértett meg, amikor egyik videójában azt mondta, hogy

a nők, a vidékiek és az idősek azok, akik »elbaszhatják áprilisban a jövőnket«”.

Ezzel arra utalt, hogy szerinte a Fidesz szavazói zömében ebből a három társadalmi csoportból kerülnek ki. „Ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt” – tette hozzá a youtuber. Reakcióvideójában Deák Dániel politikai elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Ádám médiavállalkozása egyetlen év alatt több százmillió forintos árbevételt zsebelt be, miközben műsoraiban rendszeresen hangsúlyozza az ország rossz helyzetét.

Szerintem sokan szeretnénk, ha így tönkretennének minket

– fogalmazott az elmező, hozzátéve, hogy Nagy Ádám és a hozzá hasonló tiszás influenszerek, pontosan ezzel a gőggel és ezzel a magatartással fogják elősegíteni a következő fideszes kétharmadot.

Deák Dániel videóját itt tekintheti meg:

mgyfree
2026. január 23. 11:30
faszért nem lehet egy egyenes normális címet adni
madre79
2026. január 23. 11:19
A franc essen ebbe a sok szemét léhűtőbe!
csulak
2026. január 23. 10:36
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
sorostalanság
2026. január 23. 10:32
Ez a téglafejű kis ostoba gec*, a fajtája mintapéldánya. Pfejjj...
