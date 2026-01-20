„Most vagy soha! Most, az április 12-i választásokon kell egy irányba, a Tisza Pártra szavazni mindazoknak, akik nem akarják tovább Orbán Viktor kormányzását – szól az üzenet, arra hivatkozva, hogy végre létezik egy nagy ellenzéki erő. Azok pedig, akik külön indulnak, ebben az értelmezésben a kormányváltás és a rendszerváltás árulói, hiszen megosztják az ellenzéki szavazótábort. Tessék félreállni! Ez a hangulat lengi be az ellenzéki oldal jelentős részét, és ennek Magyar Péter igyekszik megágyazni, hiszen pártpolitikai érdeke az, hogy a szavazólapon minél kevesebb ellenzéki párt szerepeljen.

Ma már tudjuk, hogy a 2024-es európai parlamenti választások nem pusztán néhány hónapra szóló váratlan »balesetet« jelentettek, amikor is a Tisza Párt a semmiből berobbanva, mindössze másfél hónapos kampányolással, nullaszázalékos választói támogatottságból csaknem harmincszázalékos támogatottságot ért el. A többi ellenzéki párt helyzete súlyosan megrendült, és azóta sem tudták összeszedni magukat.