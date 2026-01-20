Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza Demokratikus Koalíció (DK) magyar péter országgyűlés választás

Sorban lépnek vissza az ellenzéki pártok, mit jelent ez a választásra nézve?

2026. január 20. 14:38

Akik külön indulnak, ebben az értelmezésben a kormányváltás és a rendszerváltás árulói, hiszen megosztják az ellenzéki szavazótábort.

2026. január 20. 14:38
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Most vagy soha! Most, az április 12-i választásokon kell egy irányba, a Tisza Pártra szavazni mindazoknak, akik nem akarják tovább Orbán Viktor kormányzását – szól az üzenet, arra hivatkozva, hogy végre létezik egy nagy ellenzéki erő. Azok pedig, akik külön indulnak, ebben az értelmezésben a kormányváltás és a rendszerváltás árulói, hiszen megosztják az ellenzéki szavazótábort. Tessék félreállni! Ez a hangulat lengi be az ellenzéki oldal jelentős részét, és ennek Magyar Péter igyekszik megágyazni, hiszen pártpolitikai érdeke az, hogy a szavazólapon minél kevesebb ellenzéki párt szerepeljen.

Ma már tudjuk, hogy a 2024-es európai parlamenti választások nem pusztán néhány hónapra szóló váratlan »balesetet« jelentettek, amikor is a Tisza Párt a semmiből berobbanva, mindössze másfél hónapos kampányolással, nullaszázalékos választói támogatottságból csaknem harmincszázalékos támogatottságot ért el. A többi ellenzéki párt helyzete súlyosan megrendült, és azóta sem tudták összeszedni magukat.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egykor még az ország vezetéséről álmodozó, árnyékkormányt felállító, 15–20 százalék között mért Demokratikus Koalíció ma már összeteheti a kezét, ha egyedül képes lesz elérni az ötszázalékos választói támogatottságot és bejutni az Országgyűlésbe.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Hohokam
2026. január 21. 17:07
Aki eddig a szarra szavazott, most a fosnak örül. A normálisak meg lehúzzák a klotyót.
..--..
2026. január 21. 11:53
-zsoltkom- nemugatolmerkapol részére 2026. január 20. 17:42 " Az ország normális, értelmes, hasznos, dolgozó, építő, alkotó része fideszes." Annyira leszükítetted a kört, hogy emiatt is az összes dicsérő jelződ nem általánosítható jól a fideszesre. - A valaha volt fideszes is fideszes, azon az elven, hogy befogadottak voltak a közösségbe és ők is fizették az fidesznek az 1 %-ot. Vagy elmentek a templomba fideszes istent hallgatni a kampányhoz. Eléggé hasznosak voltak. - Vannak családok, ahol bár a szülő fideszes, de a gyerekük meg nem. A normalitást itt is számon lehet kérni a fideszes szülőn, hogy a picsába lett tiszás a gyereke. - Aztán pedig ott van az a rész, hogy hasznossági szempont is tud fideszessé tenni. Például aki munkába jár, adót fizet ő hasznos... és mindenképp. Tehát, ha hasznos az ismérved a fideszesre akkor bémeg az is fideszes, aki nem is, és hát őt is dicséred.
vitez-laszlo
•••
2026. január 21. 08:49 Szerkesztve
"amikor is a Tisza Párt a semmiből berobbanva, mindössze másfél hónapos kampányolással, nullaszázalékos választói támogatottságból csaknem harmincszázalékos támogatottságot ért el." Na ez a lényeg! És erre senki sem adott még magyarázatot, hogy ez hogy lehetett... Én úgy gondolom, hogy a szervezkedés már a 2022-es nagy ellenzéki bukta után azonnal megkezdődött, de lehet, hogy már korábban. És NEM A PARTIZÁN INTERJÚVAL ahogy az el van hintve! Hiszen Petikét már akkor beszervezhették weberék amikor kint lébicolt az asszonykája szoknyája mögött, Amikor is Varga Judit még kint volt brüsszelben. (2018-tól lett államtitkár, addig kint voltak...) Ez másképpen nem történhetett!
The Loner
•••
2026. január 21. 08:19 Szerkesztve
Attila, te tényleg ellendrukkolsz? Tisztában vagy vele, hogy felelősséget is kell vállalnod azért, ha ez az országromboló, nemzetellenes gyülevész banda kerülne hatalomra, élén egy pszichésen súlyosan beteg, alkalmatlan figurával? Komolyan azt gondolod, hogy egy elmeháborodott vezető lenne a legjobb választás a hazánknak ebben a háborús extázisban vergődő Európában? Tényleg ezt hiszed?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!