tisza alapjogokért központ magyar péter szánthó miklós

Itt a Tisza-burger: Magyar Péter pártja nagy adag moslékot főzött ki a baloldal politikusaiból (VIDEÓ)

2026. január 20. 14:11

Magyar Péter brüsszeli iránymutatás alapján szövetséget kötött több volt MSZP-s és SZDSZ-es politikussal.

2026. január 20. 14:11
null

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb Facebook-videójában úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „nyilas házmesterbe oltott leninfiúként” támadta a központot, reagálva aTisza-vezér korábbi, agresszív fellépésére.

A főigazgató szerint a Tisza Párt vezetőjének fellépése abból fakadt, hogy az Alapjogokért Központ kiemelte: 

Magyar Péter brüsszeli iránymutatás alapján szövetséget kötött több volt MSZP-s és SZDSZ-es politikussal, valamint multinacionális cégek képviselőivel és bankárokkal. 

A videóban Szánthó konkrét neveket is felsorolt, köztük Kéri Lászlót, Bokros Lajost, Bódis Krisztát és Kapitány Istvánt.

A főigazgató egy szokatlan analógiát is használt. Egy McDonald’s-os hamburger darabjait turmixgépbe helyezve úgy fogalmazott:

ha összeturmixoljuk a műbucit, a szintetikus húst és a műsajtot, nem Big Mac, hanem moslék lesz belőle”

– ezzel érzékeltetve álláspontját a különböző csoportok összemosódásáról.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP, Paul J. Richards / AFP

makapaka2
2026. január 21. 11:50
Ráadásul, mérgező moslékot!
Sándor
2026. január 20. 17:12
Az egész eddigi életét megélhetési parazitaként tengető, mentelmi jog mögött lapító hazug tolvaj ávósivadék támogatói ugyanaz a magyarokat gyülölő balos libcsik, a komcsi lumpen csőcselék
elcapo-2
2026. január 20. 14:56
A meccs 16 éve ugyanaz ....moslék vs Fidesz ! Mindig nyerünk!
gullwing
2026. január 20. 14:47
A tiszaszarral a régi rendszer akar megint visszajönni... A balos libcsik, a komcsik. Nem véletlen hogy a szarosgatyás családja is a komcsikkal egy követ fújt: jogerős pál a nagyapja egy remek udvari komcsi volt...
