Itt a Tisza-burger: Magyar Péter pártja nagy adag moslékot főzött ki a baloldal politikusaiból (VIDEÓ)

Eldőlt az első dominó: Magyar Péter embere személyesen vallotta be az igazságot az uniós forrásokról (VIDEÓ)
Kéri László vitte be a kegyelemdöfést.
Magyar Péter brüsszeli iránymutatás alapján szövetséget kötött több volt MSZP-s és SZDSZ-es politikussal.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb Facebook-videójában úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter „nyilas házmesterbe oltott leninfiúként” támadta a központot, reagálva aTisza-vezér korábbi, agresszív fellépésére.
A főigazgató szerint a Tisza Párt vezetőjének fellépése abból fakadt, hogy az Alapjogokért Központ kiemelte:
Magyar Péter brüsszeli iránymutatás alapján szövetséget kötött több volt MSZP-s és SZDSZ-es politikussal, valamint multinacionális cégek képviselőivel és bankárokkal.
A videóban Szánthó konkrét neveket is felsorolt, köztük Kéri Lászlót, Bokros Lajost, Bódis Krisztát és Kapitány Istvánt.
A főigazgató egy szokatlan analógiát is használt. Egy McDonald’s-os hamburger darabjait turmixgépbe helyezve úgy fogalmazott:
ha összeturmixoljuk a műbucit, a szintetikus húst és a műsajtot, nem Big Mac, hanem moslék lesz belőle”
– ezzel érzékeltetve álláspontját a különböző csoportok összemosódásáról.
A kéretlen jóemberkedés-sorozat után az, hogy a közéleti burgeres akkor sem bír leállni, amikor a fél ország Egressy Mátyást keresi, valami elképesztő mélységeket tár fel. Veczán Zoltán írása
