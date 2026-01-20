Itt a Tisza-burger: Magyar Péter pártja nagy adag moslékot főzött ki a baloldal politikusaiból (VIDEÓ)

Egy keselyűburger rendel – akcióban az eltűnt fiú ügyében a Billog

A kéretlen jóemberkedés-sorozat után az, hogy a közéleti burgeres akkor sem bír leállni, amikor a fél ország Egressy Mátyást keresi, valami elképesztő mélységeket tár fel. Veczán Zoltán írása