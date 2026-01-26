Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyökértelen lélek Tisza Párt jakab péter Magyar Péter momentum dk

Miért kellene egy országot bízni olyanokra, akiknek minden csak rövid ideig érdekes?

2026. január 26. 08:17

Az ilyen választó nem polgárként viselkedik, hanem fogyasztóként. Nem azt kérdezi: „Mi lesz ebből 5–10–20 év múlva?”, hanem azt: „Most mit érzek?”

2026. január 26. 08:17
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„És épp ilyenek a követői is: tökéletes fogyasztói az éppen aktuális márkának, ami egyszer Momentum, egyszer DK, most éppen Tisza. Azt hiszem, nem jó ötlet olyanokra, és olyanok akaratára bízni egy országot, akik naponta, hetente, havonta mást gondolnak a világról, és arról, hogy mit kellene csinálni. (…) Ők nemrég még momentumosok voltak, vagy éppen – amikor jobbat nem találtak – Jakab Pétert követték, de néhányan DK-sok is voltak, talán párbeszédesek is. Most éppen tiszások, de ki tudja, hogy mit fognak képviselni holnap.

A jobboldal viszont következetesen, évtizedek óta tisztában van vele, hogy egy ország vezetése, sorsa nem kampányprojekt, nem hangulatkérdés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Az a választó, aki évente pártot vált, valójában nem meggyőződés alapján dönt, hanem impulzusokra reagál. Haragra, csalódásra, divatra, algoritmusokra. Nem programot választ, hanem hangulatot. Az ilyen emberben nincs felelősségérzet ahhoz, hogy a választás következményeit viselni kell.

Az ilyen választó nem polgárként viselkedik, hanem fogyasztóként. Nem azt kérdezi: »Mi lesz ebből 5–10–20 év múlva?«, hanem azt: »Most mit érzek?«

Az évente pártot váltó ember gyakran azt hiszi magáról, hogy kritikus gondolkodó. Valójában gyökértelen. Nincs politikai emlékezete. Nem kérdez. A legjobb fogyasztó, akit egy márka kívánhat.

És az a politikus, aki a választói haragra, csalódásokra, algoritmusokra és impulzusokra ígér rá hangzatos gyökérségeket, az nem alkalmas arra, hogy országot vezessen, emberek mindennapjaiért feleljen. Mert ki tudja, milyen kedvvel ébred egy átlagos keddi napon, amikor bosszúból esetleg megsarcolja a családokat, mert neki nem jutott szex az előző este.

De visszatérve a szektásokra: vajon felfogják, hogy egy ország viszont nem tud évente irányt váltani? Értik, hogy a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a hadsereg, a diplomácia évtizedes távlatokban működik? Ha az irányítást olyanokra bízzuk – vagy olyanok nyomására alakítjuk –, akik fél év után mást akarnak, mást mondanak, mást képviselnek, akkor az állam szétesik.

Amit ma elrontasz, annak az árát évekig fizeted. Amit ma elkezdesz, annak az eredménye sokszor csak egy következő ciklusban látszik.

Szóval nem érdemes óvodás játékokat játszani, amelyekben a választás is csak egy eszköz. Nem felelősség, hanem büntetés: »most megbüntetem az aktuálisakat«. De az ország vezetése nem bosszúmechanizmus.

A politikai érettség persze nem azt jelenti, hogy valaki soha nem változtat véleményt. De meg kell értenie minden választópolgárnak, hogy a politikában nincs olyan, hogy »csak a másiknak fáj«, meg hogy »csak a Mészáros vagyonát veszik majd el«. Minden döntés az egész országon csattan, és a vagyonelkobzás mindenkin lecsapódik majd.

Ezen felül pedig az infláció, a befektetői bizalom, a külpolitikai mozgástér, a munkahelyek, a családok biztonsága nem szimbolikus eszközök egy érzelmi játszmában.

De talán túl bonyolult dolgokat írtam le. Egyre kevésbé hiszem, hogy a szektások fel tudják fogni az ilyesmit.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner-archív

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 26. 11:01
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 26. 11:01
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
2
0
google-2
2026. január 26. 10:23
Most mit gondolok Magyar Péterről? Ennek kéne a meghatározónak lennie, de ugye, az Orbán-fóbia, mely megvakít, lebénít. Utánuk az áradás/özönvíz!
Válasz erre
2
0
Galerida
2026. január 26. 09:21
Erre a populációra alapozták a Nagy Francia Forradalmat, a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat és a Majdant is! A kisebb részben "hasznos hülyék", nagyobb részben megfizetett hangadók és döntő mértékben az aktuális csőcselék alkotta tömeg már sok bajt okozott a világon. Mi viszonylag normális országban élünk....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!