Az évente pártot váltó ember gyakran azt hiszi magáról, hogy kritikus gondolkodó. Valójában gyökértelen. Nincs politikai emlékezete. Nem kérdez. A legjobb fogyasztó, akit egy márka kívánhat.

És az a politikus, aki a választói haragra, csalódásokra, algoritmusokra és impulzusokra ígér rá hangzatos gyökérségeket, az nem alkalmas arra, hogy országot vezessen, emberek mindennapjaiért feleljen. Mert ki tudja, milyen kedvvel ébred egy átlagos keddi napon, amikor bosszúból esetleg megsarcolja a családokat, mert neki nem jutott szex az előző este.

De visszatérve a szektásokra: vajon felfogják, hogy egy ország viszont nem tud évente irányt váltani? Értik, hogy a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a hadsereg, a diplomácia évtizedes távlatokban működik? Ha az irányítást olyanokra bízzuk – vagy olyanok nyomására alakítjuk –, akik fél év után mást akarnak, mást mondanak, mást képviselnek, akkor az állam szétesik.

Amit ma elrontasz, annak az árát évekig fizeted. Amit ma elkezdesz, annak az eredménye sokszor csak egy következő ciklusban látszik.

Szóval nem érdemes óvodás játékokat játszani, amelyekben a választás is csak egy eszköz. Nem felelősség, hanem büntetés: »most megbüntetem az aktuálisakat«. De az ország vezetése nem bosszúmechanizmus.