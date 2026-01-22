Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt magyar péter ursula von der leyen kocsis máté fidesz gazda szavazás európai bizottság

Megnyitotta a Facebookot Magyar Péter, és úgy döntött, leír egy ordas nagy hazugságot – rögtön lebukott

2026. január 22. 10:25

„Szóval az Európai Bizottság elnök asszonya ellen nem mer szavazni, de a magyar gazdákat meri sértegeti az interneten” – hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője az újabb tiszás visszásságokra.

2026. január 22. 10:25
null

Magyar Péter csütörtök reggel közösségi oldalán arról értekezett, hogy kinek is köszönheti Ursula von der Leyent Európa. Természetesen bűnbakként, a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort nevezte meg, és azt írta a kormányfő jelölte a politikust az Európai Bizottság élére. 

A Tisza-vezér posztjában arra is kitért, hogy csütörtökön az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament. Hangsúlyozta, hogy ez már a negyedik ilyen indítvány egy éven belül. Ezután pedig közölte, hogy 

a Mercosur-egyezmény elleni „győzelem” után a Tisza nem vesz részt a szavazáson.

Hozzátette, a Tisza képviselői a bizalmatlansági indítványról tartandó szavazástól való távolmaradással konfliktust vállalnak az Európai Néppárttal. „Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk” – szögezte le a pártelnök.

„Ilyen egy virtigli, besz@ri brüsszeli báb”

Erre a bejegyzésre reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus azt írta, „lenyűgöző az a hablatyolás, amit Magyar Péter művelt reggel”. Majd hozzáfűzte, hogy Magyar azt próbálta megmagyarázni a „szektának”, hogy miért nem vesznek rész az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson. 

„Ugyanis aki nem tudná, 

a tiszások gyáván megfutamodnak a mai parlamenti szavazástól, és a maguk furcsa módján az európai bizottság elnöke mellé állnak a gazdákkal szemben.

 Pedig csak be kellene menni szavazni” – jelentette ki Kocsis, aki szerint a Tisza-vezér „ezt próbálta elmesélni a világnak úgy, hogy neki jó legyen, de sajnos megint hazudott, és csak a valódi okokról nem beszélt”

Rég hallottam már annyira szánalmas dumát, mint amit a mentelmi jogával zsarolt Magyar Péter előadott, pedig csak annyi lenne a dolga, hogy a gazdák mellé álljon. 

A Fidesz  frakcióvezetője azt is kiemelte, rég hallott már annyira „szánalmas dumát”, mint amit a mentelmi jogával zsarolt Magyar Péter előadott, pedig csak annyi lenne a dolga, hogy a gazdák mellé álljon. 

„Igaz, minap annyira megalázták, amikor szembesítették a kétszínűségével, hogy nyilván nagyon haragszik rájuk” – emlékeztetett Kocsis azokra a jelenetekre, mikor Magyarral Strasbourgban a tüntetésen szembejött a valóság, és a jelenlévő magyar gazdák számon kérték azért, hogy nem állt ki eddig egyszer sem mellettük.

Szóval az európai bizottság elnök asszonya ellen nem mer szavazni, de a magyar gazdákat meri sértegeti az interneten. 

Ilyen egy virtigli, besz@ri brüsszeli báb” – zárta gondolatait Kocsis Máté, előrevetítve, hogy 80 nap múlva, április 12-én majd mindenki elmondhatja a véleményét Magyar Péter „teljesítményéről”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

csulak
2026. január 22. 16:05
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
totumfaktum-2
2026. január 22. 12:39
Hazug ripacs. A választás miatt eltávot kaptak a szavazásról, hogy tovább tudjanak hazudni a választóknak. Aztán persze benyújtanák az engedélyezők a számlát.
makapaka2
2026. január 22. 12:30
Írt már le igazságot ez a szánalmas alak?
bigfater73
2026. január 22. 12:26
Poloska selyemmajomnak papírja van a szemétkedés és hazugságok terjesztésére! Ejuban intézményesítve van a geeeciség!
