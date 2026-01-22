Megnyitotta a Facebookot Magyar Péter, és úgy döntött, leír egy ordas nagy hazugságot – rögtön lebukott

Rég hallottam már annyira szánalmas dumát, mint amit a mentelmi jogával zsarolt Magyar Péter előadott, pedig csak annyi lenne a dolga, hogy a gazdák mellé álljon.

A Fidesz frakcióvezetője azt is kiemelte, rég hallott már annyira „szánalmas dumát”, mint amit a mentelmi jogával zsarolt Magyar Péter előadott, pedig csak annyi lenne a dolga, hogy a gazdák mellé álljon.

„Igaz, minap annyira megalázták, amikor szembesítették a kétszínűségével, hogy nyilván nagyon haragszik rájuk” – emlékeztetett Kocsis azokra a jelenetekre, mikor Magyarral Strasbourgban a tüntetésen szembejött a valóság, és a jelenlévő magyar gazdák számon kérték azért, hogy nem állt ki eddig egyszer sem mellettük.

Szóval az európai bizottság elnök asszonya ellen nem mer szavazni, de a magyar gazdákat meri sértegeti az interneten.

Ilyen egy virtigli, besz@ri brüsszeli báb” – zárta gondolatait Kocsis Máté, előrevetítve, hogy 80 nap múlva, április 12-én majd mindenki elmondhatja a véleményét Magyar Péter „teljesítményéről”.