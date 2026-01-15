A németek elbuktak Magyarországgal szemben, az ukránok már csak Magyar Péterben bíznak, fellázadt a Tisza-aktivista

A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották
Az energiapiaci változások miatt elveszítették központi szerepüket.
A gazdasági folyamatok, a külpolitikai elvárások és a belpolitikai feszültségek egyszerre kerültek reflektorfénybe szerdán. Magyarország energiapiaci súlya, az ukrán fél nyílt várakozásai egy esetleges kormányváltással kapcsolatban, valamint a Tisza Párton belüli konfliktusok határozták meg a szerda legolvasottabb híreit.
A szerdai nap legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai azt mutatták, hogy Magyarország egyszerre vált gazdasági nyertessé és politikai célponttá, miközben az ellenzéki oldalon egyre látványosabbá váltak a belső törésvonalak.
A Berliner Zeitung elemzése szerint az alacsony magyar energiaárak miatt több nagyvállalat, köztük a Bosch és a Mercedes-Benz is növeli beruházásait az országban. A lap kiemeli:
Magyarország a Török Áramlat révén egyre fontosabb energiaelosztó szerepet tölt be Európában, miközben Németország korábbi központi pozíciója gyengül.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy Brüsszel 2027-től teljesen ki akar szállni az orosz vezetékes gázból, ami bizonytalanságot jelent a jövőre nézve.
Az ukrán Szabad Európa szerint Brüsszelben és Kijevben kész tényként kezelik, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem után megszűnne az Ukrajnát érintő magyar vétó.
A cikk részletezi, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt győzelme esetén Magyarország támogatná az ukrán katonai segélyeket, az uniós csatlakozási tárgyalások újraindítását, valamint a Moszkva elleni szankciók szigorítását.
A beszámoló szerint Ukrajna és Brüsszel számára a magyar választás kimenetele a következő uniós költségvetési ciklus miatt is kiemelt jelentőségű.
Brüsszelben és Kijevben már tényekről beszélnek: ha a Tisza Párt nyeri a választásokat, elhárul Ukrajna támogatása elől az utolsó akadály is.
Az Indexen megjelent véleménycikkben egy volt tiszás aktivista, Molnár Zsolt számolt be arról, hogyan próbálták elhallgattatni a párton belüli problémákról. Állítása szerint fenyegetések, nyomásgyakorlás és manipuláció kísérte a Tisza működését, miközben ő maga hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát is kilátásba helyezte. Úgy fogalmazott:
a magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve.
Az egyik Tisza Sziget volt kapcsolattartója úgy döntött, felvállalja az igazságot a fenyegetések ellenére. Molnár Zsolt hangfelvételeket is ígér.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP