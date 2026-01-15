Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Brüsszel energiaárak Magyarország Ukrajna Magyar Péter

A németek elbuktak Magyarországgal szemben, az ukránok már csak Magyar Péterben bíznak, fellázadt a Tisza-aktivista

2026. január 15. 05:58

A gazdasági folyamatok, a külpolitikai elvárások és a belpolitikai feszültségek egyszerre kerültek reflektorfénybe szerdán. Magyarország energiapiaci súlya, az ukrán fél nyílt várakozásai egy esetleges kormányváltással kapcsolatban, valamint a Tisza Párton belüli konfliktusok határozták meg a szerda legolvasottabb híreit.

2026. január 15. 05:58
null

A szerdai nap legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai azt mutatták, hogy Magyarország egyszerre vált gazdasági nyertessé és politikai célponttá, miközben az ellenzéki oldalon egyre látványosabbá váltak a belső törésvonalak.

Energiaelőnybe került Magyarország

A Berliner Zeitung elemzése szerint az alacsony magyar energiaárak miatt több nagyvállalat, köztük a Bosch és a Mercedes-Benz is növeli beruházásait az országban. A lap kiemeli: 

Magyarország a Török Áramlat révén egyre fontosabb energiaelosztó szerepet tölt be Európában, miközben Németország korábbi központi pozíciója gyengül. 

Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy Brüsszel 2027-től teljesen ki akar szállni az orosz vezetékes gázból, ami bizonytalanságot jelent a jövőre nézve.

Magyarország sorsa kulcskérdés Kijevben

Az ukrán Szabad Európa szerint Brüsszelben és Kijevben kész tényként kezelik, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem után megszűnne az Ukrajnát érintő magyar vétó. 

A cikk részletezi, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt győzelme esetén Magyarország támogatná az ukrán katonai segélyeket, az uniós csatlakozási tárgyalások újraindítását, valamint a Moszkva elleni szankciók szigorítását. 

A beszámoló szerint Ukrajna és Brüsszel számára a magyar választás kimenetele a következő uniós költségvetési ciklus miatt is kiemelt jelentőségű.

Volt tiszás aktivista állt a nyilvánosság elé

Az Indexen megjelent véleménycikkben egy volt tiszás aktivista, Molnár Zsolt számolt be arról, hogyan próbálták elhallgattatni a párton belüli problémákról. Állítása szerint fenyegetések, nyomásgyakorlás és manipuláció kísérte a Tisza működését, miközben ő maga hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát is kilátásba helyezte. Úgy fogalmazott:

a magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

