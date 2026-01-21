Péterek átka: a vége mindig ugyanaz a baloldalon

Ezek a Péterek mindig ugyanabba a kútba esnek bele jó dolgukban és nagy egójukban. Korábban Jakab Péter próbálta meg a gyakorlatban is alátámasztani a PR-szövegét, miszerint a lelkét is kiteszi a melósokért, ám amikor összetalálkozott egy hús-vér emberrel, a valóság kíméletlen gyomros formájában érkezett az agresszív Jakabra. A vita akkor azért alakult ki a munkagéppel dolgozó és az akkor még jobbikos vezér között, mert előbbi a munkáját akarta elvégezni, de az éppen pózolós videót forgató Jakab útjában állt a munkagépnek.

Jakab Péter ezután rövidke pályafutása legkétségbeesettebb húzására szánta el magát: telekiabálta az internetet azzal, hogy a Fidesz küldte oda a melóst, hogy rossz színben tüntesse fel őt.”

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala