Ennyit Magyar Péterről: EP-képviselő buktatta le – ez mindent elmond a Tiszáról (VIDEÓ)
„Nagy hangulatkeltés a sajtóban, aztán így néz ki a ülésterem a késő esti vitán” – írta Schaller-Baross.
A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.
„Magyar Péter szélsebesen ment házhoz az elmúlt hetek legnagyobb pofonjáért, amikor úgy gondolta, jó ötlet lesz személyesen is kilátogatni a Strasbourgban tüntető gazdákhoz. Felnőtt emberi ésszel rettentő nehéz felfogni, miért gondolta úgy a Tisza Párt elsőszámú hangrögzítője, hogy tárt karokkal, mosolyogva, vidáman üdvözlik majd azt az embert, akinek a pártja hemzseg az olyan szakértőktől és politikusoktól, akik támogatják az európai gazdákat megsemmisítő Mercosur-megállapodást, és megvédik a paktumot tető alá hozó Ursula von der Leyent.
Magyar Péter azt gondolhatta, hogy szavazatokat nyer majd a pózolással, és ha jobban belegondolunk, ez sikerült is: rengeteg voksot hozott a Fidesz–KDNP-nek mindössze öt perc alatt.
A tiszások tényleg azt hiszik, hogy kimehetnek a gazdákkal bratyizni, majd beülhetnek az EP üléstermébe, hogy kiszolgálják az Európai Néppárt akaratát.
Péterek átka: a vége mindig ugyanaz a baloldalon
Ezek a Péterek mindig ugyanabba a kútba esnek bele jó dolgukban és nagy egójukban. Korábban Jakab Péter próbálta meg a gyakorlatban is alátámasztani a PR-szövegét, miszerint a lelkét is kiteszi a melósokért, ám amikor összetalálkozott egy hús-vér emberrel, a valóság kíméletlen gyomros formájában érkezett az agresszív Jakabra. A vita akkor azért alakult ki a munkagéppel dolgozó és az akkor még jobbikos vezér között, mert előbbi a munkáját akarta elvégezni, de az éppen pózolós videót forgató Jakab útjában állt a munkagépnek.
Jakab Péter ezután rövidke pályafutása legkétségbeesettebb húzására szánta el magát: telekiabálta az internetet azzal, hogy a Fidesz küldte oda a melóst, hogy rossz színben tüntesse fel őt.”
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala