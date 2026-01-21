Ft
01. 21.
szerda
tisza párt strasbourg magyar péter ursula von der leyen európai néppárt jakab péter baloldal

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő

2026. január 21. 10:33

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

2026. január 21. 10:33
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

Magyar Péter szélsebesen ment házhoz az elmúlt hetek legnagyobb pofonjáért, amikor úgy gondolta, jó ötlet lesz személyesen is kilátogatni a Strasbourgban tüntető gazdákhoz. Felnőtt emberi ésszel rettentő nehéz felfogni, miért gondolta úgy a Tisza Párt elsőszámú hangrögzítője, hogy tárt karokkal, mosolyogva, vidáman üdvözlik majd azt az embert, akinek a pártja hemzseg az olyan szakértőktől és politikusoktól, akik támogatják az európai gazdákat megsemmisítő Mercosur-megállapodást, és megvédik a paktumot tető alá hozó Ursula von der Leyent.

Magyar Péter azt gondolhatta, hogy szavazatokat nyer majd a pózolással, és ha jobban belegondolunk, ez sikerült is: rengeteg voksot hozott a Fidesz–KDNP-nek mindössze öt perc alatt.

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
A tiszások tényleg azt hiszik, hogy kimehetnek a gazdákkal bratyizni, majd beülhetnek az EP üléstermébe, hogy kiszolgálják az Európai Néppárt akaratát.  

Péterek átka: a vége mindig ugyanaz a baloldalon
Ezek a Péterek mindig ugyanabba a kútba esnek bele jó dolgukban és nagy egójukban. Korábban Jakab Péter próbálta meg a gyakorlatban is alátámasztani a PR-szövegét, miszerint a lelkét is kiteszi a melósokért, ám amikor összetalálkozott egy hús-vér emberrel, a valóság kíméletlen gyomros formájában érkezett az agresszív Jakabra. A vita akkor azért alakult ki a munkagéppel dolgozó és az akkor még jobbikos vezér között, mert előbbi a munkáját akarta elvégezni, de az éppen pózolós videót forgató Jakab útjában állt a munkagépnek.

Jakab Péter ezután rövidke pályafutása legkétségbeesettebb húzására szánta el magát: telekiabálta az internetet azzal, hogy a Fidesz küldte oda a melóst, hogy rossz színben tüntesse fel őt.”

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 9 komment

ügyvéd
2026. január 21. 15:37
Tényleg mit képzelt a magyar gazdákról? Teljesen elvesztette a valóságérzékét.
0
0
hátakkor
2026. január 21. 12:03
Ezek gyenge minőségű figurák. 2014-ben Kecskeházy érte el a legnagyobb százalékot mint listavezető... kell még vmit mondanom Ildikó?
0
0
csulak
2026. január 21. 11:47
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
0
0
maximalista
2026. január 21. 11:44
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.