01. 16.
péntek
vétó tisza párt magyar péter 21 kutatóközpont róna dániel fidesz szakma jelölt

Leleplezés: a tiszás közvélemény-kutató elmondta, miért kockázatosak Magyar Péter jelöltjei (VIDEÓ)

2026. január 16. 13:20

„Senki sem szeretne egy olyan repülőgépre ülni, amit egy olyan pilóta vezet, aki most tanulja a szakmát. Itt a hibázás lehetősége fokozottan fennáll” – jelentette ki Róna Dániel a Partizán Vétó című műsorában.

2026. január 16. 13:20
null

Új résszel jelentkezett a Partizán-csatorna Vétó című műsora, melynek műsorvezetői Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont igazgatójával arra keresték a választ, hogy mennyire bízhatunk a mostani kutatásokban. Tényleg behozhatatlan-e a Tisza Párt előnye vagy valójában szoros a verseny. Illetve, miért nem elég a közvélemény-kutatásokat nézni a politikai erőviszonyok elemzésénél.

Emiatt óvatos Magyar Péter

A beszélgetésnek volt egy érdekes része, mikor Róna Dániel kitért a Tisza Párt jelöltjeire. „Biztos sok választónak – és a műsor nézői közül is sokaknak – szimpatikus, hogy fogorvos, gyógyszerész vagy testnevelő tanár, aki soha életében nem politizált, az a Tisza jelöltje. De azért ez egy szakma”  – hangsúlyozta.

Az igazgató ezután azzal folytatta, „gondolom, senki sem szeretné, hogy egy olyan repülőgépre üljön, amit egy olyan pilóta vezet, aki most tanulja a szakmát. Tehát itt a hibázás lehetősége fokozottan fennáll, és 

ez sokat megmagyaráz Magyar Péter óvatosságából, hogy miért próbálja minimalizálni a kampánynak ebben a fázisában a jelölteknek a nyilvános szerepléseit.”

„A tanulási folyamatnak még messze nincsenek a végén. Itt azért ez egy kockázatot jelent. Az biztos, hogyha a Fidesz talált valamit ezekről a jelöltekről, azt a kampány végén fogja elővenni, amikor már nem lehet lecserélni őket”  – hangzott el.

A teljes műsort alább tekintheti meg:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

sanya55-2
2026. január 16. 14:15
Ha megúnják, hazamennek
engeddmeg
2026. január 16. 13:52
Kezdő pilóta vezeti és azt hogy hová megy és mi célból azt majd csak a felszállás után mondják majd meg a kedves utasoknak.
csulak
2026. január 16. 13:41
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
