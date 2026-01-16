Leleplezés: a tiszás közvélemény-kutató elmondta, miért kockázatosak Magyar Péter jelöltjei (VIDEÓ)
2026. január 16. 13:20
„Senki sem szeretne egy olyan repülőgépre ülni, amit egy olyan pilóta vezet, aki most tanulja a szakmát. Itt a hibázás lehetősége fokozottan fennáll” – jelentette ki Róna Dániel a Partizán Vétó című műsorában.
Új résszel jelentkezett a Partizán-csatorna Vétó című műsora, melynek műsorvezetői Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont igazgatójával arra keresték a választ, hogy mennyire bízhatunk a mostani kutatásokban. Tényleg behozhatatlan-e a Tisza Párt előnye vagy valójában szoros a verseny. Illetve, miért nem elég a közvélemény-kutatásokat nézni a politikai erőviszonyok elemzésénél.
A beszélgetésnek volt egy érdekes része, mikor Róna Dániel kitért a Tisza Párt jelöltjeire. „Biztos sok választónak – és a műsor nézői közül is sokaknak – szimpatikus, hogy fogorvos, gyógyszerész vagy testnevelő tanár, aki soha életében nem politizált, az a Tisza jelöltje. De azért ez egy szakma” – hangsúlyozta.
Az igazgató ezután azzal folytatta, „gondolom, senki sem szeretné, hogy egy olyan repülőgépre üljön, amit egy olyan pilóta vezet, aki most tanulja a szakmát. Tehát itt a hibázás lehetősége fokozottan fennáll, és
ez sokat megmagyaráz Magyar Péter óvatosságából, hogy miért próbálja minimalizálni a kampánynak ebben a fázisában a jelölteknek a nyilvános szerepléseit.”
„A tanulási folyamatnak még messze nincsenek a végén. Itt azért ez egy kockázatot jelent. Az biztos, hogyha a Fidesz talált valamit ezekről a jelöltekről, azt a kampány végén fogja elővenni, amikor már nem lehet lecserélni őket” – hangzott el.