Leleplezés: a tiszás közvélemény-kutató elmondta, miért kockázatosak Magyar Péter jelöltjei (VIDEÓ)

Új résszel jelentkezett a Partizán-csatorna Vétó című műsora, melynek műsorvezetői Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont igazgatójával arra keresték a választ, hogy mennyire bízhatunk a mostani kutatásokban. Tényleg behozhatatlan-e a Tisza Párt előnye vagy valójában szoros a verseny. Illetve, miért nem elég a közvélemény-kutatásokat nézni a politikai erőviszonyok elemzésénél.

Emiatt óvatos Magyar Péter

A beszélgetésnek volt egy érdekes része, mikor Róna Dániel kitért a Tisza Párt jelöltjeire. „Biztos sok választónak – és a műsor nézői közül is sokaknak – szimpatikus, hogy fogorvos, gyógyszerész vagy testnevelő tanár, aki soha életében nem politizált, az a Tisza jelöltje. De azért ez egy szakma” – hangsúlyozta.