Bemutatták: így ferdítenek a független intézetek közvélemény-kutatásai

Beindult a kampány: a 24.hu úgy ferdíti a közvélemény-kutatások eredményeit, hogy arra Magyar Péter is csettinthet
Ahogy közeledünk az áprilisi választásokhoz, egyre nagyobb figyelem irányul a közvélemény-kutatásokra. Kiszelly Zoltán politikai elemző blogjában arról ír, hogyan kell helyesen értelmezni az adatok sokszor nem minden manipulációtól mentes tálalását.
Kiszelly Zoltán azt írja: a közvélemény-kutatások megbízhatósága az utóbbi időben kérdőjeleződött meg a nyugati világban azzal, „hogy a fontos választások előtti kutatások számai és a valós eredmények között szakadéknyi távolság tátong”.
A gyanú szerint nem félremérésekről volt szó, hanem arról, hogy a kutatási eredményeket politikai kampánytermékként használták.
A Századvég politikai elemzési igazgatója a Mozgástér blogon azt tanácsolja: a trendeket nézzük, amelyek legalább 3-6 hónap alatt alakulnak ki.
Ez, a mai magyar helyzetre lefordítva ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt erősödése 2025 tavaszának végére, nyarának elejére megállt, majd Orbán Viktor interjúsorozata és az ellenzéki adóemelési tervek kiszivárgása után a Fidesz támogatottsága ismét növekedésnek indult.
A görbékből ez olvasható ki.
Hol van akkor az „átverés”? – teszi fel a kérdést Kiszelly Zoltán. Az egyik technika – hívta fel a figyelmet – az, amit nem csak a külföldi, de a hazai globalista médiumok és „elemzők” is szívesen alkalmaznak.
Ilyenkor öt-hat ellenzékhez közeli intézet adatai mellé csak egy kormányközeli intézet adatait számolják be az átlagba, ami így értelemszerűen „egy irányba” lejt.
A választáshoz közeledve – látva a nagyobb érdeklődést és szavazói igényt – már publikálni kezdték egyre több kormányközeli intézet kutatási adatait is, így az eddigi Tisza-vezetés „kisimult, és egy döntetlen-közeli helyzet állt be, ami szembement a globalista narratívával”. Kiszelly szerint egy rövid idő után visszatértek a régi modellhez, így már ismét csak egy kormányközeli intézet adatait számolják az átlagba: a különbség megugrott, a narratíva helyreállt. Papíron legalábbis.
Arról is ír blogjában, hogy
egyes intézetek és médiumok a „kormánytól függetlennek” tekintik magukat, azonban az igazsághoz sokszor hozzátartozik, hogy az aktuális ellenzéktől és a globalista elittől már messze nem ennyire „függetlenek”.
De a címadásnak is van „terelő” hatásuk: az ellenzékhez közeli intézetek kutatási eredményeinek publikálási módja az utóbbi időben a „Hogyan áruljunk reményt?” kategóriában indulhatna a politikai Oscar-díjért Kiszelly Zoltán szerint.
Egy friss kutatás azt mutatja, hogy
a választást végső soron eldöntő bizonytalan szavazók többsége (21:36 arányban) a Fidesz-győzelmét várja.
A kutatásról szóló cikknek valamiért mégsem a „Többség a Fidesz-győzelmét várja”, hanem az adott intézet előző méréséhez képest két százaléknyi, vagyis hibahatáron belüli elmozdulásból kikövetkeztetett „Nyílik az olló” címet adták, lett is belőle nagy magyarázkodás.
