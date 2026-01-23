Bemutatták: így ferdítenek a független intézetek közvélemény-kutatásai

Kiszelly Zoltán azt írja: a közvélemény-kutatások megbízhatósága az utóbbi időben kérdőjeleződött meg a nyugati világban azzal, „hogy a fontos választások előtti kutatások számai és a valós eredmények között szakadéknyi távolság tátong”.

A gyanú szerint nem félremérésekről volt szó, hanem arról, hogy a kutatási eredményeket politikai kampánytermékként használták.

A Századvég politikai elemzési igazgatója a Mozgástér blogon azt tanácsolja: a trendeket nézzük, amelyek legalább 3-6 hónap alatt alakulnak ki.