„Össznemzeti falugyűlés, avagy kire szavazzon a magyar ember.

Jó estét, köszönöm, hogy eljöttek mind. Kérem, álljanak fel. Jó.

Elsőnek akkor most üljön le az, aki kapott családi adókedvezményt az elmúlt években. Köszönöm.

Üljön le az, aki vett fel hitelt lakásvásárlásra vagy felújításra az elmúlt 15 évben. Remek.

Üljön le, aki az elmúlt 10 évben autót vett. Jó. Üljenek le azok, akiknek a családjában legalább 2 autó van.

Most üljön le, aki az elmúlt 10 évben minden évben nyaralt külföldön. Köszönöm, menjünk tovább.

Üljön le az, akinek legalább 2-szeresére nőtt a fizetése az elmúlt 10 évben.

Üljön le, aki részesült a rezsicsökkentésből.

Üljön le, akinek a családjában lett gondos óra. Üljön le, akinek a családjában ingyen tankönyvet és ingyen étkezést kapnak a gyerekek.

Üljön le, akinek a településén újítottak fel iskolát, óvodát, kórházat vagy rendelőt.

Üljön le, aki örül annak, hogy nincsenek illegális bevándorlók. Ezt is köszönöm.

Üljön le az, akinek van gyors internet hozzáférése. Üljön le az, aki az RTL-t is tudja nézni.

Üljön le az, akinek a családjában diplomát szerzett valaki az elmúlt 15 évben.

Üljön le az, akinek a családjában novembertől az édesanyáknak nem kell adót fizetniük. Most üljenek le azok, akik nem küldték vissza a kormánynak az adójóváírast vagy a 13. havi nyugdíjat. Köszönöm ezt is. És akkor most üljön le végül az is, aki bármikor leírhatja, kikiabálhatja a világba, hogy ez egy utolsó diktatúra.

Nagyon köszönöm.

Ezek után tapsoljuk meg azokat, akik még mindig állnak. Ők akkor tényleg bátran szavazzanak a Tiszára.”