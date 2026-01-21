Kiderült: Trump tényleg mindig számol Orbán Viktorral

A CPAC egy közleményt küldött a Hill újságíróinak, melyben azt írták, hogy Orbán és Trump: „különleges kapcsolatot alakítottak ki.”

„Mindketten megértik, hogy nem szabad, hogy a radikális, woke nagyvállalati vezetők vagy a milliárdosok irányítsanak minket, akik szerint nem lehet rábízni az átlagemberekre, hogy saját döntéseket hozzanak” – állt a CPAC közleményében.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője még a 2024-es amerikai választások előtt a Mandinernek azt nyilatkozta Trump retorikájáról, hogy

azért emeli ki Orbán Viktor szerepét a világban, mert politikai brandjének szerves része felhívni a figyelmet olyan magától értetődő igazságokra, melyeket ellenfelei elkendőznének.”

A szakértő hozzátette: „Márpedig tudjuk, hogy mit gondol az amerikai baloldal hazánkról és a magyar miniszterelnökről.”