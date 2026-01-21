Kiderült: Trump tényleg mindig számol Orbán Viktorral

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Nem a davosi Világgazdasági Fórum, ahová először meghvíja Orbán Viktort a globális nagyhatalom első embere. Így alakult ki a Magyarország számára értékes szoros kapcsolat a két vezető között.
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök meghívta Orbán Viktort Davosba, a Világgazdasági Fórumra.
„Csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást” – mondta a miniszterelnök a Világgazdasági Fórumra menet.
Nem ez az első eset, hogy a világhatalom vezetője személyesen hívja meg a magyar miniszterelnököt fontos világpoitikai eseményre, ez pedig sokat elárul kettejük kapcsolatáról. Ahogy azt a két politikus kapcsolatáról írt korábbi cikkünkben kifejtettük, miután Donald Trump 2020-ban elvesztette a választást és Floridába költözött, egy ideig úgy tűnt, véget ért a politikai pályafutása.
2022 elején Trump kijelentette, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását, „erős vezetőnek” nevezte, aki „erőteljes és csodálatos munkát végzett.”
Miután a Fidesz megnyerte az áprilisi választásokat, a magyar miniszterelnök augusztusban Amerikába utazott, ahol találkozott Trumppal.
Trump a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzésében a barátjának nevezte a miniszterelnököt,
és azt írta, hogy ő és Orbán Viktor „sok érdekes témát megvitattak” és megünnepelték Orbán győzelmét. A magyar miniszterelnök a találkozót követően beszédet mondott a CPAC-en.
A Hill nevű washingtoni székhelyű lap a 2022-es találkozóval kapcsolatban lejegyezte, hogy „Orbán Viktor az amerikai konzervatívok egyik kedvence lett” az elmúlt években, elsősorban a migrációval kapcsolatos nézetei, valamint a konzervatív értékrend támogatása miatt.
A CPAC egy közleményt küldött a Hill újságíróinak, melyben azt írták, hogy Orbán és Trump: „különleges kapcsolatot alakítottak ki.”
„Mindketten megértik, hogy nem szabad, hogy a radikális, woke nagyvállalati vezetők vagy a milliárdosok irányítsanak minket, akik szerint nem lehet rábízni az átlagemberekre, hogy saját döntéseket hozzanak” – állt a CPAC közleményében.
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője még a 2024-es amerikai választások előtt a Mandinernek azt nyilatkozta Trump retorikájáról, hogy
azért emeli ki Orbán Viktor szerepét a világban, mert politikai brandjének szerves része felhívni a figyelmet olyan magától értetődő igazságokra, melyeket ellenfelei elkendőznének.”
A szakértő hozzátette: „Márpedig tudjuk, hogy mit gondol az amerikai baloldal hazánkról és a magyar miniszterelnökről.”
Koskovics elmondta: nagyon hasznos lehet Magyarország számára, ha a következő amerikai elnök barátsággal és tisztelettel tekint hazánkra és a magyar kormányfőre.
Azóta kiderült, hogy Donald Trump tényleg mindig számol Orbán Viktorral.
Sokat elárul a két vezető kapcsolatáról, hogy Donald Trump megválasztása után nagyon hamar, már 2024 decemberében fogadta Orbán Viktort floridai otthonában.
Tavaly október 13-án
Sharm el-Sejkben tartották meg a Gázával kapcsolatos békecsúcsot,
amelynek Egyiptom államfője, Abdel Fattah el-Sisi és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump volt a házigazdája. Orbán Viktor meghívása rendhagyó és egyben jelzésértékű volt: a magyar kormány – ha nem is hagyományos közel-keleti szereplőként, de a nemzetközi béketörekvések egyik aktív szószólójaként – diplomáciai jelenlétet akart vállalni a válság rendezésében.
A magyar miniszterelnök részvétele komoly nemzetközi figyelmet kapott,
miután Donald Trump személyesen is üdvözölte, illetve megszólította a magyar kormányfőt és elismeréssel szólt Orbán Viktorról, illetve erőfeszítéseiről. Sőt, nyílt támogatásáról is biztosította a 2026-os országgyűlési választásokon.
A magyar kormány számára ez vitathatatlan diplomáciai siker: Orbán Viktor személyes megjelenése lehetővé tette, hogy Budapest szorosabb kapcsolatokat építsen ki a kulcsszereplőkkel, és aktív részese legyen a közel-keleti konszolidációs folyamatnak.
A nemzetközi sajtó egy része ezt a lépést úgy értékelte, mint Magyarország erősödő önálló diplomáciájának demonstrációját.
Nem sokkal később Orbán Viktor Washingtonban látogatta meg az amerikai elnököt,
amely hivatalos diplomáciai csúcs volt a két vezető között. Akkor sikerült Orbán Viktornak kitárgyalnia, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól.
