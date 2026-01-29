Ft
Grafikont tettek közzé a Fidesz és a Tisza versenyéről; Magyarországnak üzentek Strasbourgból

2026. január 29. 05:20

Az adatok alapján az látszik, hogy mind a Nézőpont Intézet, mind a XXI. Század Intézet biztos Fidesz előnyt mutat. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa kijelentette, az államoknak egyértelmű és szuverén joguk van határaik ellenőrzésére és a migráció kezelésére. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei szerdán.

2026. január 29. 05:20
null

Napról-napra közelebb kerülünk április 12-höz, és minden héten jelennek meg új kutatások a pártok aktuális támogatottságáról. A Mesterterv legutóbbi adásában két állandó szakértőnk, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor intézeteinek a közvélemény-kutatását néztük át és vettük górcső alá.

Az adatok alapján az látszik, hogy mind a Nézőpont Intézet, mind a XXI. Század Intézet biztos Fidesz előnyt mutat. Mindketten negyven százalékon mérték a Tiszát, és bejutó helyre tették a Mi Hazánk Mozgalmat.

G. Fodor Gábor arra világított rá, hogy a Tiszánál megmutatkozó egyezés arra utal, hogy 

Magyar Péterék pártja elérte a növekedési plafonját és nincs további növekedési potenciálja. 

G. Fodor a Fidesz kapcsán azt jegyezte meg, hogy bővülhet még a kormánypárt szavazóinak tábora, mely a mozgósítás sikerességétől függ.

Magyarországnak is üzentek Strasbourgból: megvédheti Orbán a határainkat, de van egy csavar a történetben

Csak egy igazságos és méltóságteljes, az emberi jogi szabályok teljes betartása mellett végrehajtott visszaküldési politika hozhat eredményt a migráció kezelése terén – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán.

Az interneten is elérhető közleményében Michael O'Flaherty leszögezte, 

az államoknak egyértelmű és szuverén joguk van határaik ellenőrzésére és a migráció kezelésére,

ezt ugyanakkor szabályokon alapuló, demokratikus keretek között kell megtenniük. 

Arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az uniós maradásra jogosulatlan migránsok és bevándorlók visszaküldése esetében az emberi jogi normákat akadályként kezelik, az a hatékonyság helyett elhúzódó, méltatlan eljárásokhoz és a közbizalom elvesztéséhez vezet, adminisztratív bizonytalanságot eredményez aláásva a működő rendszer célját.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

balbako_
2026. január 29. 06:32
Ehhez tessék hozzáfűzni a több millió migránsból hányat sikerült egy igazságos és méltóságteljes, az emberi jogi szabályok teljes betartása mellett végrehajtott visszaküldési akció keretében hazaküldeni és mennyibe került egy visszaút.
Válasz erre
1
0
red-bullshit
2026. január 29. 05:43
Ezt lefordítom magyarra, hogy mindenki megértse. A migránst szépen meg kell kérni, hogy szíveskedjék visszafáradni oda ahonnan jött és ha az úgy dönt, hogy mégsem megy, akkor kötelesek leszünk eltartani, ameddíg jól érzi magát.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!