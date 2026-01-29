Grafikont tettek közzé a Fidesz és a Tisza versenyéről; Magyarországnak üzentek Strasbourgból

Grafikonon mutatjuk: így áll a Fidesz és a Tisza a legfrissebb közvélemény-kutatásokban
Napról-napra közelebb kerülünk április 12-höz, és minden héten jelennek meg új kutatások a pártok aktuális támogatottságáról. A Mesterterv legutóbbi adásában két állandó szakértőnk, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor intézeteinek a közvélemény-kutatását néztük át és vettük górcső alá.
Az adatok alapján az látszik, hogy mind a Nézőpont Intézet, mind a XXI. Század Intézet biztos Fidesz előnyt mutat. Mindketten negyven százalékon mérték a Tiszát, és bejutó helyre tették a Mi Hazánk Mozgalmat.
G. Fodor Gábor arra világított rá, hogy a Tiszánál megmutatkozó egyezés arra utal, hogy
Magyar Péterék pártja elérte a növekedési plafonját és nincs további növekedési potenciálja.
G. Fodor a Fidesz kapcsán azt jegyezte meg, hogy bővülhet még a kormánypárt szavazóinak tábora, mely a mozgósítás sikerességétől függ.
Csak egy igazságos és méltóságteljes, az emberi jogi szabályok teljes betartása mellett végrehajtott visszaküldési politika hozhat eredményt a migráció kezelése terén – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán.
Az interneten is elérhető közleményében Michael O'Flaherty leszögezte,
az államoknak egyértelmű és szuverén joguk van határaik ellenőrzésére és a migráció kezelésére,
ezt ugyanakkor szabályokon alapuló, demokratikus keretek között kell megtenniük.
Arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az uniós maradásra jogosulatlan migránsok és bevándorlók visszaküldése esetében az emberi jogi normákat akadályként kezelik, az a hatékonyság helyett elhúzódó, méltatlan eljárásokhoz és a közbizalom elvesztéséhez vezet, adminisztratív bizonytalanságot eredményez aláásva a működő rendszer célját.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala