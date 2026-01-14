Együtt erő: nem először üzen Magyarország az Európai Uniónak – Brüsszelben tágra nyílt szemekkel figyelik

Szinte biztosra kijelenthető, hogy ez a petíció is eredményes lesz majd. Emlékezetes, hogy december elején zárult az előző nemzeti konzultáció, mely a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!” címet viselte, és még szeptemberben hirdették meg, miután Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke kikotyogta Etyeken, hogy hatalomra jutásuk esetén áttérnének a többkulcsos adózásra.

A kérdőívet végül 1,6 millióan küldték vissza.

Ezt Orbán Viktor magával is vitte. Miután kiderült, hogy magas részvétellel zárult a felmérés, a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta követőinek:

Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit”.

Utóbbi konzultáció eredményességét az is jól mutatja, hogy ezzel szemben a tiszás előválasztáson még Magyar Péterék bevallása szerint is csak 300 ezren vettek részt.