Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt ambrózy áron svábhegy szdsz roma Magyar Péter Lázár János

Csinálnak a Fideszkének egy 80-20-as témát?

2026. január 30. 13:51

Azzal, hogy az SZDSZ romatagozata odamegy ordítozni, azzal nem Lázár lesz antipatikus.

2026. január 30. 13:51
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Mi a terv ezzel? Csinálnak a Fideszkének egy 80-20-as témát? Mert azzal, hogy az SZDSZ romatagozata odamegy ordítozni, azzal nem Lázár lesz antipatikus. A roma szociológus meg a roma felnőttképző olyanokat ordít, hogy a rák egye ki a májadat, te Lázár, akkor tényleg jobban becsüljük azt, aki csak az intercity takarításáig jutott. Mert az utóbbi bizony tisztességes munka. A szociológuskodás viszont nem az, pláne, ha todományban csak idáig jutottak. 

Amúgy továbbra sem az a rasszista, aki munkán keresztül emberhez méltó életet szán a cigányoknak, hanem a belpesti libsik, aki a vidéki szegregátumokban felnőttpelenkázót és emberszafarit kívánnak berendezni, ahova három havonta lemennek egy délután erejéig simogatni és szociológuskodni. Lásd Tarnabodtól Csenyétéig, ahol az egy főre jutó szociológia Svábhegy hóhatár feletti részét is meghaladja, azt mégis a közmunka rántott ki ott bárkit is a nyomorból.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Ambrózy Áron Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 30. 14:45
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. január 30. 14:44 Szerkesztve
Én ezzel fordítva vagyok, nem kedvelem Lázárt, és tartok attól az időtől, amikor ő akar lenni a miniszterelnök. De most tökéletesen érthetően, a tőle szokott őszinteséggel teljesen igazat mondott. Így aztán attól, hogy a szadesz nyóckeres romatagozata odamegy ordítozni, meg ősi cigány átkokat szórni, a Jani számomra ettől csak szimpatikusabb lesz.
Válasz erre
3
0
nemecsekerno-007-01
2026. január 30. 14:36
Az SZDSZ házinégerei. És még büszkék is rá.
Válasz erre
0
0
Katcsi
2026. január 30. 14:31
Vannak lenézett munkàk, de mire mennénk kukàsok takarítók , utcaseprők nélkûl? Napi szinten egy filozófust kônnyebben tudnánk nêlkûlözni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!