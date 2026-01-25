A világ szégyene, ami Belgrádban történt; Szoboszlai zavarba hozta a világhírű műsorvezetőt; befutott a legfrissebb felmérés – így áll most a Fidesz és a Tisza harca

Bár azóta azt is kiderült, hogy vasárnap 20.30-tól a döntőben alkalmunk lesz visszavágni, a hét elején alaposan felborzolta a kedélyeket, hogy a magyar férfivízilabda-válogatott óriási küzdelemben 15-14-re kikapott a házigazda szerbektől a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.

Szerencsére a két nappal későbbi spanyolokkal vívott élet-halál harcot sikerült megnyernünk, majd a görögökön is átjutva most az aranyért küzdhetünk, de mindez nem feledteti az első szerb mérkőzés során többször tapasztalt játékvezetői részrehajlást. A lefújást követően nemcsak Varga Zsolt szövetségi kapitány értékelt csalódottan, de több játékos is. Nagy Ádám egyenesen úgy fogalmazott: