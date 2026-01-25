A világ szégyene, ami Belgrádban történt; Szoboszlai zavarba hozta a világhírű műsorvezetőt; befutott a legfrissebb felmérés – így áll most a Fidesz és a Tisza harca

A világ szégyene, ami a magyarokkal történt Belgrádban
Vicc kategória.
Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei!
Bár azóta azt is kiderült, hogy vasárnap 20.30-tól a döntőben alkalmunk lesz visszavágni, a hét elején alaposan felborzolta a kedélyeket, hogy a magyar férfivízilabda-válogatott óriási küzdelemben 15-14-re kikapott a házigazda szerbektől a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.
Szerencsére a két nappal későbbi spanyolokkal vívott élet-halál harcot sikerült megnyernünk, majd a görögökön is átjutva most az aranyért küzdhetünk, de mindez nem feledteti az első szerb mérkőzés során többször tapasztalt játékvezetői részrehajlást. A lefújást követően nemcsak Varga Zsolt szövetségi kapitány értékelt csalódottan, de több játékos is. Nagy Ádám egyenesen úgy fogalmazott:
„Jó ez a szerb csapat, de ezúttal kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.”
Szoboszlai Dominik esete inkább adott jókedvre okot. A magyar focista úgy hozott zavarba egy híres angol műsorvezetőt, hogy még csak nem is találkoztak személyesen. A szerdai 3–0-ás angol sikerrel zárult Marseille–Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának választott focista nevének kimondásába a CBS Sports csapatának kommentátora, Kate Scott többször is viccesen belegabalyodott.
Ezt is ajánljuk a témában
Még a francia legendának, Thierry Henry-nak is fennakadt a szemöldöke.
Kevésbé komikus, de annál figyelemre méltóbb megállapítás, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a francia elnök és a német kancellár mostanra teljesen elveszítették a józan ítélőképességüket. Ellentétben Orbán Viktorral, aki mindig a magyar érdekeket tartja szem előtt. Lavrov egy sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnököt a pragmatizmusáért is méltatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Putyin külügyminisztere szerint ebben jobb Orbán, mint Macron vagy Merz.
Orbán Viktorról, szűkebben a magyar választásokról szólt a hét következő legolvasottabb híre is, amely a Mesterterv című műsorban elhangzottakról adott összefoglalót.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a műsorban rámutatott: 12 héttel a voksolás előtt kevés olyan elrugaszkodási pontot lát, ami változtathat a jelenlegi erőviszonyokon, miszerint „a Fidesz vezet és a Tisza az üldöző”.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője pedig úgy fogalmazott, a Tisza és a Fidesz között valóban érdemi különbség van:
„Ami a Gáboréknál 45, az nálunk 47, de a 40-ben egyetértünk. Azaz a Tisza és a Fidesz között érdemi, a hibahatáron túli különbség van.”
Ezt is ajánljuk a témában
Annak is utánajártunk, mire lehet következtetni a Fidesz kongresszusán elhangzottakból.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt