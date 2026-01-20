„48 óra sem kellett, hogy kiderüljön” – Szijjártó Péter csattanós választ adott a tiszások legújabb akciójára

„Úgy látom, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták Kapitány alelnök urat Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba” – reagált Szijjártó Péter legújabb videójában a Tisza Párt új szakértőjének a hétfő esti ATV-s interjújára. Mint megírtuk, a csatorna műsorvezetőjének kérdésére, miszerint Magyarország megteheti-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, a Shell volt globális alelnöke azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.