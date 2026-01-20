Ft
shell tisza párt brüsszel alelnök kapitány

„48 óra sem kellett, hogy kiderüljön” – Szijjártó Péter csattanós választ adott a tiszások legújabb akciójára

2026. január 20. 08:07

Jól láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

2026. január 20. 08:07
„Úgy látom, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták Kapitány alelnök urat Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba” – reagált Szijjártó Péter legújabb videójában a Tisza Párt új szakértőjének a hétfő esti ATV-s interjújára. Mint megírtuk, a csatorna műsorvezetőjének kérdésére, miszerint Magyarország megteheti-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, a Shell volt globális alelnöke azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.  

Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – a szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjönmondta Kapitány.

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül a botrányos kijelentést. „Jól láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól” – fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ha ez megtörténne, „a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe”

Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, (...) ezzel fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában”

– fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

bigfater73
2026. január 20. 14:14
Fosospoloska jó lenne ha kapcsolatot próbálna teremteni magyar.o. érdekében amcsi, török, kínai, izraeli, stb. elnökökkel! Valószínű úgy b@sznák ki mint a rühes majmot szarni! Szép jövő tiszafos kedvelők!
lyon-v-2
2026. január 20. 14:13
Ez a " Shell Jockey, kő-gazdag Kapitány nevű úr" könnyen mondogat mindenféle hülyeséget, mert neki és a családjának nem jelent problémát személy szerint semmilyen áremelés vagy áruhiány, bármit meg tud venni amit akar és úgy tűnik neki ez is csak zsebdagasztó üzlet lenne... A hiba ott van, hogy ez a történet nem róla szól hanem a Magyar Népről és ezt úgy néz ki, mind a Magyar Peti és parancsolói a körítésükkel együtt, mind a Kapitány Shell Jockey úr is teljesen elfelejtette, pedig ( és ez a legfontosabb ! ) nem mi vagyunk értük hanem fordítva van a valóság. Remélhetőleg a választásokon is ez a fontos dolog azért eszébe jut minden normális embernek és a megélhetés meg a családi összetartás, béke marad a legfontosabb dolog mindenki számára nem pedig egy tucat újabb, csak saját gazdasági megélhetésre pályázó életművész eltartása, nem mellesleg nagy szívások árán...
janicsar-2
2026. január 20. 12:36
Még mindig nem válaszoltak az itt tobzódó FIDESZ ellenesek, hogy miért jobb az usa energiafüggőség az orosztól.
csulak
2026. január 20. 10:50
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
