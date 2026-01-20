„48 óra sem kellett, hogy kiderüljön” – Szijjártó Péter csattanós választ adott a tiszások legújabb akciójára

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
Jól láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
„Úgy látom, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták Kapitány alelnök urat Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba” – reagált Szijjártó Péter legújabb videójában a Tisza Párt új szakértőjének a hétfő esti ATV-s interjújára. Mint megírtuk, a csatorna műsorvezetőjének kérdésére, miszerint Magyarország megteheti-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, a Shell volt globális alelnöke azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.
„Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – a szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – mondta Kapitány.
Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül a botrányos kijelentést. „Jól láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól” – fogalmazott.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint ha ez megtörténne, „a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe”.
Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, (...) ezzel fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában”
– fogalmazott.
