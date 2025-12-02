Ft
Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter

Magyar Péter azt írja, készen áll a kormányzásra

2025. december 02. 09:23

Péter! Az emberek viszont nem állnak készen erre, higgadj le!

2025. december 02. 09:23
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A megszorító csomag nyilvánosságra került, erre most Magyar Péter azt írja, készen áll a kormányzásra.

Péter! Az emberek viszont nem állnak készen erre, higgadj le!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

londonbaby
2025. december 02. 11:21
agyonverésre állsz készen te hibbant nárcisztikus véber kutyája !!! de arra nagyon is... . HAZAÁRULÓ SZOPORNYICÁS EGYEDÜL ÉLETKÉPTELEN KIS TURHA VAGY !!!
Válasz erre
0
0
horkar
2025. december 02. 10:56
Mi is készen állunk, most már mindjárt itt van április!
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. december 02. 10:56
Valamelyik performanszában hangoztatta MP, hogy “megszüntetjük az országgyűlést…” ezzel elérkezett Szalacsi kartárs és Greta debilke szintjére. Készen áll a kormányzásra… aha…
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
2025. december 02. 10:47
Azt is mondta, hogy nincsenek politikai ambíciói.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!