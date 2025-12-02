„A magyar történelem balos szemétdombjára való” – mindent elmondott Orbán Viktor, amit a Tisza Párt megszorító programjáról tudni kell
A miniszterelnök szerint, ha jön a baloldal, akkor jön az adóemelés, a sarcolás és a vagyonvizsgálat is.
Péter! Az emberek viszont nem állnak készen erre, higgadj le!
„A megszorító csomag nyilvánosságra került, erre most Magyar Péter azt írja, készen áll a kormányzásra.
Péter! Az emberek viszont nem állnak készen erre, higgadj le!”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
