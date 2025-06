Nem kímélték Magyarékat, miután kiszivárgott a saját aktivistáikat minősítgető lista

Ahogy arról mi is beszámoltunk, megdöbbentő lista szivárgott ki magyar újságírókhoz pár nappal ezelőtt. A dokumentum szerint a Magyar Péter vezette Tisza párt illegálisan, titkon listázta támogatóit. Az adatbázisban a szimpatizánsok adatain kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették a saját táborukat.

Az eset sokakat felháborított, Lázár János például videóüzenetben feltette a nagy kérdést:

Ilyeneket írnak a saját embereik neve mellé. Milyen politikai vezető, milyen ember az, aki a saját harcosai mellé ilyen lenéző mondatokat ír?”

De nemcsak politikusok, publicisták, véleményvezérek is kifejtették, mit gondolnak az ügyről.

Bayer: Ebből is látszik, hogy ez az ember nem normális

Bayer Zsolt újságíró, publicista is részt vett Tarcalon az iConFeszt Gazdaságpolitikai Konferencia és Fesztiválon, ahol a vadászatról és erdőgazdálkodásról szóló kerekasztal-beszélgetésen szerepelt. Ezt követően válaszolt lapunk kérdéseire aktuálpolitikai ügyekben és a Tisza adatgyűjtési botrányáról is elmondta a véleményét. „Nem meglepő, hogy kiszivárogtak az adatok. Ahogyan az sem, hogy a saját önkénteseikről kis rubrikákba olyan megjegyzéseket írnak, mint »alkesz«, »hülye«, »sokat beszél, sokat képzel magáról«. Azokról az emberekről, akik elvileg a Tiszát szolgálják. Petiről eddig is tudtuk, mit gondol a sajátjairól, – büdös szájúak, agyhalottak – így ebben sincs semmi meglepő” – emlékeztetett.

„Ezek nagy valószínűséggel így vélekednek mindenki másról is. A vezetőjük – mint minden nárcisztikus pszichopata –

számára ő az Alfa és az Omega, a csoda, a megváltó, őbenne teljesedik ki az emberiség. Mindenki más hülye. Ez Magyar Péter önképe.

Ebből is látszik, hogy ez az ember nem normális – és aki nem normális, az olyan embereket gyűjt maga köré, akik minősíthetetlen jelzőkkel tűzdelt táblázatokat gyártanak” – húzta alá.

Hont András: Rogán Antal!

A botrány az ÖT című ATV-s vitaműsorban is előkerült. A műsorvezető megjegyezte, hogy érdemes ketté választani az ügyet, hiszen történt egy adatgyűjtés, adattárolás illetve egy bűncselekmény, az adatok ellopása és kiszivárogtatása. Majd azt a kérdést tette fel, hogy ki a felelős ezeknek az adatoknak a biztonságos tárolásáért.

Hont András erre rögtön rávágta cinikusan, hogy „Orbán Viktor meg Rogán Antal. (...) Különben is miért ezzel kell foglalkozni,

mikor Orbán Ráhel valószínűleg most államosított vagy nyolc bababoltot. Miért is nem azzal foglalkozik az Átlátszó is?” – utánozta a publicista Magyar Pétert.

Honttól Ceglédi Zoltán vette át a szót, aki szerint nem fog kiderülni, hogy a ki felelős, hiszen a Tisza Pártnak jelenlegi információk szerint van vagy két tucat tagja, hivatalosan ők és a vezető testülete – akiket nem ismerünk – hoznak döntéseket. De az elemző a Tisza szigeteket is említette, amelyek olyan „entitátosk”, amelyek nem közvetlenül tartoznak a párt alá. „Én ebben nem merek véleményt mondani, viszont érdekel ennek az előélete” – tette hozzá.

Gajdics Ottó a tiszás aktivistáknak üzent

„Drága tömeghipnózisban megvezetett, átvert, sokszorosan porig alázott, lenézett és betarthatatlan ígéretekkel hitegetett honfitársaim, ott a bedrótozott hamis prófétátok környékén, mikor ébredtek már föl lidérces rémálmotokból? Mikor értitek meg, hogy ti az ő szemében nem vagytok senkik, csupán agyhalott zombik, akiket felhasznál?” – fogalmazott a Magyar Nemzetben Gajdics Ottó publicista.

„Tulajdonképpen mélységesen megvet benneteket, amiért hisztek neki.

De jót röhög rajtatok, és máris újabb átverésen töri a fejét. Ugyanilyenek a közvetlen munkatársai is, akiktől most fejvesztve próbál elhatárolódni azzal a süket dumával, hogy a szóban forgó Discord-szerver önkéntes szerveződésként jött létre, sem formális, sem informális kapcsolatban nem áll a párttal. A baj csak az, hogy a listázottak többsége megerősítette, hogy önkéntes szerződést kötött a Tiszával” – írta Gajdics.

„Alkesz, rokinyugis, piás”

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péterék saját támogatóikat listázták. Az elmúlt napokban példátlan adatgyűjtési botrány robbant ki a Tisza Párt körül. A nyilvánosságra került adatbázisban

nemcsak a szimpatizánsok alapadatai szerepeltek, hanem értékelések, minősítések és személyes megjegyzések is.

A táblázatban feltüntették, hogy az illetőnek van-e tapasztalata online kampányban, használ-e álprofilt a Facebookon, vagy rendelkezik-e politikai múlttal. A megjegyzések rovatban pedig többek között ilyen jellemzések szerepeltek:

Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”.

Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”.

Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”.

Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak”

– ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel minősítették a hozzájuk jelentkező önkénteseket.

