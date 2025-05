Gyurcsányék „mocskos” pénzügyei: mi lesz a közös vagyon sorsa? – ezeken kell osztozkodnia a hírhedt párnak

Egy új korszak ígérete

Látva, hogy milyen érzelmeket váltott ki a múlt csütörtöki bejelentés, pár napra rá, május 11-én vasárnap Dobrev mint a DK elnöki székének várományosa igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba. Bár a videós sajtótájékoztató „szenzációsnak” ígérkezett, voltaképpen nem hangzott el benne semmi konkrétum azontúl,

hogy a baloldal új korszakot kezd, Dobrev pedig kész mindennek az élére állni. Valamint azt is leszögezte, hogy „vége a Gyurcsányozás korszakának”.

A politikus kendőzetlenül beszélt arról, hogy min ment keresztül az elmúlt időszakban. A válásáról úgy fogalmazott, „nem akarom tagadni, az elmúlt hónapokban megjártam a poklok poklát. Tudtam, hogy az életem gyökerestül megváltozik, mert egy részemtől, akivel többet éltem együtt, mint nélküle, örökre el kellett búcsúznom. És így is lett. Azt hiszem, vannak változások, amelyek egyszerűen elkerülhetetlenek, bárhogy is küzdünk is ellene”. Dobrev hozzátette, erősnek kell lennie a gyermekei és a közössége miatt is.

Végül úgy „mutatkozott be”, mint korábban még talán soha. „Dobrev Klára vagyok, 53 éves, jogász, közgazdász, egyetemi oktató. 5 gyermeket neveltem, A közéletben nem valakinek az unokája, lánya, felesége vagyok. Ha vitájuk van azzal, amit képviselek, nekem mondják el, velem vitatkozzanak, érveljenek. Mert a címkézés a gyengék eszköze. Én én vagyok. A nevem Dobrev Klára, és készen állok” – zárta gondolatait a balliberális EP-képviselő.