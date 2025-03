Vízügyi szakértő: Nagyon vigyáznunk kell a vízkincsünkre, a klímaváltozás komoly problémát okoz

A főigazgató-helyettes elmondta, a Homokhátság vízpótlásának az első lépcsőfoka a Duna menti síkság. Ott pár hónapon belül be fognak fejeződni a munkálatok, már a műszaki átadás is elkezdődött. Befejeződik a Kvassay szivattyútelep átépítése, az biztosítja, hogy a Dunából a Homokhátságra a szükséges vízkészletet el tudják juttatni. A Kiskunsági főcsatorna, a Duna-völgyi főcsatorna már rendelkezésre állnak, és a Dunától 20 kilométerre elviszik a vizet gravitációsan. Most

az a cél, hogy ahol már van víz, azt tudják egy következő lépéssel az 50 méterrel magasabban lévő térszintre is feljuttatni, ahol már a beszivárogtatást meg tudják kezdeni.

Gacsályi kijelentette, az továbbra is igaz, hogy szerencsések vagyunk, mi magyarok, hogy nagyon sok jó minőségű vizünk van, víznagyhatalom lehet Magyarországot tekinteni, de hatékonyan kell tudnunk felhasználni ezt a kincset.

A mindennapi embernek is van ebben teendője, hogy ne engedjük ki a csapadékvizet, fogjuk fel, hasznosítsuk, rendezzük át, mert sok mindenre lehetne használni szürke vízként. „Gondolkodásban is változnia kell mindenkinek, és keressük azt az egyensúlyi állapotot, amivel a víz és az ember barátságban tud élni” – fogalmazott.

Nyitóképünk archív: aszály sújtotta mezőgazdasági terület Abony közelében 2003. június 26-án, H. Szabó Sándor/MTI