Baj van? Egyre kevesebb víz érkezik hazánkba

Mint ismert: csatornáink jelentős részét a belvizek levezetésére tervezték. Ötven éve a csatornákat leengedik télen, hogy a hóolvadás ­miatt kialakult belvizeket a csatornahálózat be tudja fogadni, de újabban nem sokat esik a hó. Az államtitkár szerint éppen ezért le kell folytatni azt a vitát, hogy tényleg kiürítsék-e a csatornákat és levezessék-e teljes mértékben a belvizeket, hiszen ma már az aszály jóval nagyobb gazdasági kárt okoz, mint az árvíz.

A víziközmű-ágazat büszke lehet arra a teljesítményre, amelyet ennek a problémának a megoldásában nyújtott.

Egyes nyugati országokban úgy bénított meg turisztikailag frekventált helyeket a vízhiány, hogy nemcsak locsolni nem lehetett, de zuhanyozni sem” – emelte ki V. Németh Zsolt, hozzátéve, hogy hazánkban egy olyan évszakban, amikor a hőmérséklet és a csapadékmentes időszak is rekordokat döntött, állami és önkormányzati víziközmű-szolgáltatók által elrendelt vízkorlátozást nem kellett életbe léptetni.

V. Németh Zsolt úgy véli, paradigmaváltásra van szükség, „hiszen az árvízvédelmi rendszerünk arra épült ki, hogy mentesítsen bennünket a veszélytől a víz elvezetésével”.

Az viszont tévhit, hogy a Dunán lefolyó csúcsközeli árvízből a Tisza vízgyűjtő területén a következő nyárra öntözővizet tudunk nyerni. Ez lehetetlen, mert ellentmond a fizika törvényeinek”

– szögezte le.

„Az utóbbi években nagyságrendileg 450 milliárd forint értékben fejlesztettünk, például hét Tisza menti árvízcsúcscsökkentő tározót építettünk, de történt fenntartási eszközfejlesztés is 20 milliárd forintból. Most az önkormányzati védvonalaknal kell figyelmet szentelnünk, ezért Esztergomban már épül az új árvízvédelmi rendszer, de számos más helyszínen is részletes vizsgálatra és tervezésre van szükség. Itt olyan településekre gondolok, mint Vác, Kismaros, Dunaszekcső, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Kisapostag, Bár és Baja. A Tisza mentén is növeljük az árvízi biztonságot. A jelenlegi fejlesztési ciklusban mintegy 40 milliárd forintnyi beruházást tervezünk a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerén” – sorolta a szakember.