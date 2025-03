Újabb vírus tizedeli a hazai állatállományt

A hatóságok nem tétováztak, azonnali lépéseket tettek:

a fertőzött állomány felszámolása elkezdődött, emellett a szakemberek 3 kilométeres védőkörzetet jelöltek ki a gazdaság körül.

Valamint egy kibővített megfigyelési körzetet is meghatároztak, ezzel is minimalizálni szeretnék a járvány terjedésének esélyét – ismertette a lap.

A madárinfluenza továbbra is jelen van az országban

A Nébih hangsúlyozta, a madárinfluenza továbbra is jelen van Magyarországon, így azokban a térségekben is felütheti a fejét, ahol korábban már sikeresen felszámolták. A szakértők arra is figyelmeztettek, hogy a vírus baromfitelepre történő bejutásának megelőzésére elengedhetetlen a szigorú biológiai biztonsági intézkedések betartása – idézte a Délmagyar.

