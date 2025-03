„Brüsszel Péter lebukott, és most hazugságokkal mentené a menthetetlent!

Alig néhány órával azután, hogy az Európai Parlamentben szavaztak arról a határozatról, amellyel Brüsszel Péter hűségnyilatkozatot tett Ukrajna mellett, a Tisza elnöke kiakadt: szerinte az aláírását fideszesek hamisították a Weber-féle papírra. Igen, bizonyára rengeteg fideszes hemzseg Manfred Weber körül.

Nem, nem hamisította senki az aláírását, nem tévedés történt, csak annyi, hogy Magyar Péter a háborúpárti barátaival karöltve, közös javaslatot terjesztett elő az Európai Parlamentben, amelyben fegyvereket, pénzt, sőt, hitelt is adna Ukrajnának! Ráadásul az előterjesztők egy közös bank létrehozására szólítják fel a tagállamokat – így Magyarországot is –, amely Ukrajna újjáépítését finanszírozná.

És ez még nem minden! A Tisza Párt elnöke elvenné Magyarország vétójogát is, vagyis azt akarja, hogy hazánkról nélkülünk döntsenek. Így nyilván érthető, most, hogy lebukott, kétségbeesetten próbál hazudozni, mint tette eddig is oly sokszor – de a tinta már megszáradt, és a tények makacs dolgok.

Az csak a kisebbik baj, hogy egy gátlástalan hazudozó, a nagyobbik az, hogy gondolkodás nélkül kockára tenné Magyarország érdekeit. Ehhez azért nekünk is lesz pár szavunk!”