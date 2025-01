Ebben az időszakban én már nem vettem részt az iroda működésében, ügyfelem nem volt, és végképp nem én voltam az iroda vezetője. Amúgy hiába is lettem volna, mert az ügyvéd kollégáknak nem kellett senkinek az engedélye egy ügy elvállalásához.

Így aztán az egész ügyről és a levél tartalmáról először a magyar sajtóban okkal kitört botrány kitörésekor hallottam. Annak a levélnek a tartalmáról is, amelyet Ungváry nekem ró fel. Sem az eljáráshoz, sem a levélhez az ég adta világon semmi közöm nem volt, nem is tudtam róla. De tisztában vagyok vele: Közszereplő voltam, ennek következményeit, nevezetesen, hogy történészek vagy bárki más boncolgatja a tevékenységem, természetes. Hazudoztak is rólam mindenfélét, ezt is megszoktam.

Nem vagyok szakértője a történészi szakma etikájának, nem vagyok tisztában azzal, hogy mely források elégségesek ilyen súlyos kinyilatkoztatáshoz és melyek nem. Mégis, úgy vélem, hogy ha egy történész egy közelmúltbeli eseménnyel behatóan foglalkozik, akkor legalábbis megkérdezi ledöngölő bírálatának élő alanyát. Mint a videóból kiderül, Dr. Bauer Miklóst is megkérdezte, és ez így volt helyes. Engem viszont elfelejtett megkérdezni, úgy vádaskodik.

Ungváry a videóban azt állítja, a DK európai parlamenti képviselője vagyok. Még ezt sem sikerült eltalálnia. Bár az Európai Parlament alkalmazásában örömmel segítettem Dobrev Klára munkáját, nem vagyok és nem is voltam a DK európai parlamenti képviselője. Ennek a ténynek mindössze egy perc alatt és ezerszer könnyebb lett volna utánanézni, mint annak, hogy vajon mit súgott Kun Béla Szamuely fülébe. De Ungváry, a köztiszteletet kivívott történész úgy mesél egy el történetet, úgy ítélkezik, hogy éppen érintettet meg sem kérdezi, vagyis az igazságnak még csak meg sem próbál utánajárni.

Arra, hogy mit állít, itt leírtam a válaszom. Arra viszont, ahogy eljárt, nincsenek szavak, én legalábbis nem találom őket. Ennek megítélése már nem is az én dolgom.”