Tölgyessy Péter öt igazsága – és öt újabb tévedése

Kevés dolog jelzi jobban, hogy sűrű politikai évet tudhatunk magunk mögött,

mint hogy Tölgyessy Péter rendszerváltó politikus és politikai elemző egyre sűrűbben ad interjút.

Az év végi partizános szereplése már a sokadik volt tavaly. Legutóbb az EP-választások előtti HVG-s interjújára reagáltam, mondván, hogy a választások eredménye mutatja, az úgynevezett „Fidesz-világ köszöni, jól van” – szemben Tölgyessy Péter „korszakalkonyra” vonatkozó jóslatával. Nem állítom, hogy van összefüggés, de az év végi Tölgyessy-interjú már jóval árnyaltabb volt, ezért most én is ebben a szellemében reagálnék rá. Az öt tévedés mellé öt olyan állítást is kiemelnék, amelyben Tölgyessy Péternek igaza van.

Tölgyessy Péter öt igazsága

1. Világrendszerváltás zajlik

Ezzel a megállapítással nemcsak hogy egyetértünk,

hanem ezt a gondolatot egyenesen a jobboldal fogalmazta meg elsőként.

Ez a mi régi állításunk. A magyar jobboldal volt az egyik első nyugati politikai szereplő, amely már a 2008-as gazdasági válság után érzékelte, hogy többről van szó menetrendszerű válságnál. Mára bevett igazság, hogy az 1990 utáni neoliberális gazdasági és globalizációs modell megbukott, ennek következtében a geopolitikai erőviszonyok megváltoztak, az unipoláris világból multipoláris világ felé tartunk. Ez egyébként nem egyedi eset, a jobboldal általában korábban kapcsol. Mi voltunk azok, akik először beszéltek a migráció veszélyeiről vagy a geopolitikai blokkosodásról. Egyre többen kezdik belátni azt is, hogy ezekre a folyamatokra a nyugati világnak is reagálnia kell. A reakció pedig nem más, mint a szuverenista jobboldal megerősödése, Donald Trump győzelme, a régi liberális, haladáspárti elitek mindezzel párhuzamos bukása. Ezt az igazságot Tölgyessy Péter is kimondja, s nem is érdemes ezzel vitába szállni.

2. A magyar kormány jó lóra tett azzal, hogy Donald Trumpot támogatta.

Ez új fejlemény Tölgyessy Péter gondolkodásában, hiszen az elemző november 8. előtt még inkább kockázatot látott a Trump melletti kiállásban.

Örülök, hogy mára meggondolta magát, hiszen a Donald Trump melletti kiállásban nem volt semmi hazárdjáték.

Aki nem csak a vágyvezérelt újságírással operáló mainstream sajtóból tájékozódott, az nem is számíthatott másra. Oly mértékű volt ugyanis az USA-ban a társadalmi és gazdasági romlás, hogy elképzelhetetlen volt más eredmény. Egyszer csak eljutunk odáig, hogy az, hogy Magyarország jelenleg a világ összes jelentős erőközpontjával stratégiai partnerséget ápol, talán nem a véletlen műve, hanem a hosszú évek óta tartó tudatos külpolitikai építkezés eredménye. Soha nem szabad feladni.