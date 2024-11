A szerző író, kultúrpolitikus

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentését a Demján Sándor-programról kitörő örömmel fogadták a lakosság jelentős részét foglalkoztató kkv-k tulajdonosai. Már a gesztus is sokat jelent: a multinacionális tőke hazánkba csábítása mellett a kormány a hazai tulajdonú cégeket is fontosnak tartja. Sokan reménykednek most abban is, hogy a vállalkozások rettenetes adminisztrációs terhei is csökkenni fognak. A célok, az irány és a kommunikáció is helyes.