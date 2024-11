Tényleg eldőlt, lesz-e fehér karácsony?

December közeledtével minden évben sokakat érdekel a kérdés, hogy vajon idén fehérbe borul-e a táj az ünnepek idejére? Most mi is utánajártunk, lesz-e fehér karácsony 2024-ben, valamint annak is, hogy minek hihetünk: a népi jóslatoknak, vagy a hosszútávú időjárás-előrejelzéseknek? – tette fel a kérdést a kemma.hu.

A Komárom -Esztergom Vármegyei hírportál emlékeztetett, hogy már november 22-én, pénteken az ország több részére – köztük Komárom-Esztergomba is – megérkezett a várt havazás, és leesett az első hó.



A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha Katalin kopog, karácsony locsog. Azaz, ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos idő várható. Ennek viszont a fordítottja is igaz, azaz ha ezen a napon esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fagyni fog.

Mivel idén ezen a napon a tíz Celsius-fokot is megközelítette a hőmérséklet, így ez alapján inkább kopogni fog. Ez persze nem jelenti teljes bizonyossággal azt, hogy fehér lesz az idei karácsony, de az esély megvan rá.

Az időjárást sok tényező befolyásolja, nehéz a kérdésre pontos választ adni, viszont a jet stream szolgálhat némi iránymutatással. Ha a futóáramlás délre húzódik Európa felett, az hideg, sarkvidéki levegőt hozhat, ez pedig jelentősen növeli a hóesés valószínűségét. Amennyiben viszont, ha ez pont fordítva történik, tehát északabbra tolódik, akkor enyhe, esős és szeles időre számíthatunk.

Nyitókép: Facebook